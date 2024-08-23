焦凡凡約會婁峻碩遭偷拍！　28字曝無奈心聲：不想被打擾

記者王靖淳／綜合報導

女星焦凡凡和婁峻碩愛情長跑多年，去年答應對方的求婚並透露將於今年登記，小倆口平時常在社群放閃，甜蜜互動引發外界關注及討論。最近婁峻碩忙於電影宣傳，以及現身台東熱氣球嘉年華演出，今（23）日趁工作空檔與女友約會，不過卻疑似遭粉絲偷拍。為此，焦凡凡事後透過Threads發布28字吐露無奈心聲，坦言不想被打擾，同時也表示：「可以來合照，但，不要偷拍。」

▲焦凡凡與婁峻碩愛情長跑多年。（圖／翻攝自Instagram／fan0914fan）



焦凡凡提到，今天她和婁峻碩難得有機會一起約會，所以希望能盡量避免被打擾，以享受只屬於兩人的時光，同時也坦言，「好不容易，就一個晚上而已」，表達自己對這段私密時間的珍惜。然而，焦凡凡體諒被粉絲認出的心情，表示雖然希望能有自己的空間，但仍然願意與粉絲合照，同時也提醒大家，如果真的遇到他們，可以上前要求合影，但請避免偷拍，給他們留下私人空間。

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▲焦凡凡發文透露約會被偷拍。（圖／翻攝自Threads／fan0914fan）

貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，不少人理解焦凡凡的心情，紛紛留言表示「好不容易有時間」、「好好享受兩人時光」、「辛苦了，你們一個月不知道才見幾次，好好約會吧！」同時也向其他粉絲呼籲別打擾小倆口，好讓他們度過一個快樂的約會，「偷拍真的有點不禮貌」。為此，焦凡凡也現身留言回覆部分網友的留言，透露婁峻碩才剛放假幾小時而已，因為不久前才剛拍完廣告。