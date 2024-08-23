羅志祥「睡醒變腫臉」機場遭認出！　搞笑問粉絲：可以合照嗎？

記者王靖淳／綜合報導

藝人羅志祥（小豬）今（23）日在IG限動分享自拍照表示，他在早上起床後，發現臉腫得像「麵包超人」，因此忍不住盯著鏡子看了長達3分鐘，這樣的狀態讓他聯想到自己在體重高達80公斤時的樣子，接著在機場被粉絲認出後，還要求對方和自己合照。

▲羅志祥會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／showlo）

事實上，羅志祥在機場遇到粉絲時，對方原本要求與他拍照，並興奮地表示已購買了他的演唱會門票。羅志祥欣然答應合照，並問對方是否有關注自己的IG。當粉絲檢查後，看到限動才發現他的臉腫得異常。為此，羅志祥幽默地回應：「那我可以這樣跟你合照嗎？」粉絲笑說這樣可能認不出他來，羅志祥則自信表示：「我的態度！」爆笑互動讓現場充滿笑聲。

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▲羅志祥發文分享在機場被粉絲認出來。（圖／翻攝自Instagram／showlo）

此外，透過羅志祥分享的自拍照可見到，他身穿深色的上衣，頭上戴著黑色的棒球帽，對著鏡頭露出一種稍微疲憊但依然輕鬆的表情。他的嘴角略微上揚，露出淡淡的微笑，從他的神態能感受到他自在的心情，他在文中慶幸表示，好險昨天工作時臉沒有腫，同時也自嘲他的臉腫的程度就彷彿是在睡覺時被人偷打。