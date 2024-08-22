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專訪／阮經天喪母後首受訪「還沒做好準備」　吐真心話：工作先暫停

記者蕭采薇／專訪

阮經天主演電影《周處除三害》在全球熱賣30億台幣，本該是事業再創顛峰之際，卻停下所有工作陪伴生病的母親。最終更遺憾在以「陳桂林」受封影評人協會獎影帝當天，媽媽當了天使。喪母三個月，阮經天首度在工作場合露面受訪，他坦言：「暫時我也還沒做好準備跟大家見面。」

▲阮經天和媽媽合照。（圖／翻攝自阮經天IG）

▲阮經天和媽媽感情好，更是演藝圈出名的孝子。（圖／翻攝自阮經天IG）

阮經天在電影《愛情城事》中，與林嘉欣搭擋演出單元《病源》。不過拍攝時，他也剛經歷爺爺離世。儘管導演李心潔曾說，阮經天並未把情緒帶進劇組，以致於她原先完全不知道他「家裡有事」，但阮經天說：「其實那階段在現場準備、不需要釋放情緒的時候，我是不希望任何人靠近我的。」

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因為是原先就答應的工作，阮經天並沒有推掉《病源》的演出，依然敬業的到現場，但他也說：「說真的，如果爺爺的事（過世）先出現，那我可能就不會演了。不過經過這件事，電影裡的阮經天真的不太一樣了，身上積累的東西，無形之間都會釋放到未來的表演上面，這段時間對我來講是特別的。」

▲阮經天在電影《愛情城事》中，與林嘉欣搭擋演出單元《病源》。（圖／華映娛樂提供）

▲阮經天在電影《愛情城事》中，與林嘉欣搭擋演出單元《病源》。（圖／華映娛樂提供）

如今又經歷母喪，阮經天認為如今的自己和當時又有些不太一樣，「我已經不會用這種情緒面對大家了，沒必要把這份哀傷和生人勿近的情緒加給大家，因為沒有人有義務要了解你。」他也坦言，當時面對爺爺和奶奶等家人相繼離開時，「我還沒有成熟到可以好好處理情緒。」

▲《愛情城事》阮經天、曾寶儀專訪。（圖／華映娛樂提供）

▲阮經天在拍攝《病源》時，剛經歷爺爺離世，監製曾寶儀也見證他那段特殊時期。（圖／華映娛樂提供）

由於《周處除三害》票房的成功，當然不少劇本都找上阮經天，但碰上媽媽生病、離世，他陸續推掉許多工作。阮經天說：「暫時我也還沒做好準備跟大家見面，除了像今天是之前就排定好的宣傳。以前我會覺得演員有情緒很好，但現在會覺得，可能在情緒穩定的情況下，再跟大家見面比較好。所以短時間會停一下，可能12月之後再安排新的（拍攝）工作。」《愛情城事》將於8月30日上映。

▲第60屆金馬獎星光大道，《周處除三害》阮經天。（圖／記者李毓康攝）

▲阮經天去年以《周處除三害》入圍金馬影帝，電影後來也掀起熱潮。（圖／資料照／記者李毓康攝）

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關鍵字

阮經天, 愛情城事, 林嘉欣, 病源, 曾寶儀

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