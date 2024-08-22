「琵琶女神」丘涵監理所遭廣播圍攻！　櫃檯狂cue她尷尬：不用一直提

記者王靖淳／綜合報導

「琵琶女神」丘涵是女子國樂樂團「無双樂團」前琵琶手，近年跨足YouTube領域的她，日前才宣布成為職業Uber司機，今（22）日她發文分享自己到監理所辦事的有趣過程，透露櫃檯的阿姨一直喊她的名字讓她覺得很害羞及尷尬，「很想跟阿姨說，其實不用一直提名字真的沒關係。」

▲丘涵有琵琶女神的封號。（圖／翻攝自Instagram／joanne_722）



丘涵透露，監理所工作人員用麥克風廣播來叫號，當她聽到自己的名字時，便趕緊跑向櫃檯，沒想到接下來她與櫃檯阿姨的對話成了現場的「表演」。當時負責辦理的阿姨驚訝地發現丘涵持有職業小客車駕照，並透過麥克風高聲表示：「哇你是職業小客車駕照喔！」

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▲丘涵分享到監理所辦事的趣事。（圖／翻攝自Instagram／joanne_722）

當阿姨繼續用驚嘆的語氣說：「哇你人小小一隻開計程車喔！」丘涵只能尷尬地回答：「對呀，我有去考…」，同時也坦言，當時聲音大得讓她害羞到只敢低頭看著自己的鞋子。然而，阿姨似乎對丘涵表現出極大的興趣，因此繼續透過麥克風大聲稱讚：「職業很難考對齁！超級難欸！」並再次提到丘涵的名字，讓她忍不住心中OS：「真的不用一直提名字真的沒關係。」