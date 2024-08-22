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她們竟是同人！《好搭檔》小三崔莎拉演《假面女郎》尬舞Nana辣爆了

記者吳睿慈／綜合報導

職政韓劇《好搭擋》由張娜拉、南志鉉主演，兩位女主角反擊小三「崔莎拉」大快人心，收視率不斷飆漲。兩位女主角展現魄力，小三演員韓材利的氣勢也不輸兩位女主角，引起韓網一陣熱搜「她到底是誰」，事實上，1991年出生的韓材利演戲經歷豐富，2023年才剛演完《假面女郎》金春愛一角，她與Nana合體跳性感雙人舞，為戲劇帶來熱烈討論度。

▲▼ 《好搭檔》張娜拉嗆爆小三：上過情婦補習班？。（圖／LINE TV提供）

▲▼演員韓材利在 《好搭檔》裡飾演破壞張娜拉家庭的小三。（圖／LINE TV提供）

▲▼ 《好搭檔》張娜拉嗆爆小三：上過情婦補習班？。（圖／LINE TV提供）

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韓材利2012年以電影《無人的女兒海媛》出道，在大銀幕闖蕩多年，直到2018年才轉戰戲劇圈，2023年參演《假面女郎》裡的「金春愛」角色，她與Nana皆是性格剛烈的女子，兩人一拍即合，成為夜總會裡的紅牌。

▲▼▲▼她們竟是同人！《好搭檔》小三崔莎拉演《假面女郎》尬舞Nana辣爆了。（圖／翻攝自Netflix）

▼▲韓材利演什麼像什麼，在《假面女郎》裡尬舞Nana。（圖／翻攝自Netflix）

▲▼▲▼她們竟是同人！《好搭檔》小三崔莎拉演《假面女郎》尬舞Nana辣爆了。（圖／翻攝自Netflix）

《假面女郎》裡雙人舞造成轟動，韓材利與曾是女團出身的Nana合力演出〈星期六晚上〉，她的魅力絲毫不輸對方，拿起手麥唱跳，火辣扭著水蛇腰，兩位美女同框辣舞，獲得超高討論度，韓材利的舞蹈很到位，身份還一度引起熱搜，不少人誤以為她是科班出身，更被封為戲劇最好看的一段。

▲《好搭檔》小三崔莎拉演《假面女郎》尬舞Nana辣爆了。（圖／翻攝自Netflix）

▲《好搭檔》小三崔莎拉演過《假面女郎》。（圖／翻攝自Netflix）

韓材利畢業於影像電影學系，演戲10幾年的經驗，雖然以配角角色居多，但這次在《好搭擋》裡戲份吃重，她把小三委屈心情詮釋得很好，氣得觀眾牙癢癢，但也為戲劇帶來滿滿看點，成功打開知名度。

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關鍵字

好搭檔, 崔莎拉, 假面女郎, nana

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