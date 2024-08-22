《熊孩子》金俊浩脫單要結婚了　穩交女星2年霸氣認：蜜月去歐洲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓諧星金俊昊（前譯：金俊浩）曾經是《我家的熊孩子》班底，他曾經有過一段婚姻，2018年協議離婚後，他就此單了數年，直到2022年認愛演員金智珉，兩人穩定交往2年多，22日傳來好消息，情侶倆預計在2025年結婚，他在記者會上霸氣宣言：「應該會在明年結婚。」兩人連蜜月地點都想好了，引起各界注目。

▲金俊浩與女友金智珉穩交2年。（圖／翻攝自金智珉IG）



金俊昊22日出席主持節目《Hit and Miss Tour 3》記者會，他與女友金智珉交往以來，經常被關心兩人的結婚計畫，他自虧大眾與媒體已經開始對於他的結婚話題感到疲乏，「這次透過節目去到捷克再回來，我就跟智珉『如果以後結婚的話，我們新婚旅遊不要去夏威夷，去歐洲如何？』」。

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▲金俊浩22日對外宣布「明年結婚」。（圖／翻攝自金俊浩IG）



記者會上正式對外宣布婚訊，金俊昊表示：「應該明年會結婚吧，我也疲乏了。」他二度強調：「我有想說要盡快結婚，這是真的。」情侶倆一舉一動都會被關注，兩人在節目只要分享細微的事情，就會被寫成新聞，才讓他意識到需要正視結婚計畫。

事實上，金俊昊認愛金智珉以來，便不斷傳出婚訊，22日首度對外宣布實際計畫，各界道上祝福，金俊昊從單身漢形象揮別單身，至今即將成家，令觀眾直呼「也算是一路看他走過來」、「希望他幸福」。