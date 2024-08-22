出道時是美少女！松本莉緒遭騙「VIP包廂陪阿拉伯王族」情緒崩潰

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星松本莉緒近日在IG發長文，透露因婦科問題導致身心疲累，難以行走，連吃東西喝水都嚐不出味道。而她身心陷入艱難的時刻，引發網友關注，過去她在走紅時期，經歷過的事件也再度被挖出。

▲松本莉緒早期藝名「松本惠」，美少女形象走紅。（圖／翻攝自IG）

據日媒《FLASH》報導，松本莉緒11歲時出到，早期以藝名「松本惠」展開演藝活動，並演出《聖者的行進》、《玻璃假面》等日劇，以美少女形象火速走紅。然而她一度離開演藝圈，回歸高中過學生生活，2002年又以「松本莉緒」復出。

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▲松本莉緒發文吐露身心疲累，日網憶起她一度退圈的往事。（圖／翻攝自IG）

松本莉緒2019年曾在一個談話性節目坦言，離開演藝圈是因為工作環境帶來的壓力。她透露有一位認識的人要求她參加一個活動，對方稱「這是來自阿拉伯王族的指名邀請」，到了某個俱樂部後，她被帶到一間VIP包廂，且那位王族果然在場，認識的人告知「最角落那位是最有錢的，麻煩妳了」，話畢便離開，她被單獨留在現場，結果待不到5分鐘，就從安全梯逃離，回憶起此事時曾說「必須靠做這種事才能得到工作，真的讓我感到非常無奈，然後就精神崩潰了」。

▲松本莉緒一度離開演藝圈，節目中吐露被騙至VIP包廂接待阿拉伯王族，待不到5分鐘逃離。（圖／翻攝自IG）

此外，松本莉緒在回歸高中學生生活後，某天上學遭一名陌生男子潑灑一瓶液體，本能地避開後，也馬上去報警。而她去警局後，才發現身上的深藍色制服竟然全變成了白色，這才得知是遭人潑了硫酸。

▲松本莉緒高中時曾遇到硫酸事件。（圖／翻攝自IG）

經歷種種重新復出的松本莉緒，並當起瑜珈老師，如今結婚生子，因為婦科症狀又身心健康受到影響，網友紛紛留言關心「一定要保重自己的身體」、「不要太勉強」。

▲松本莉緒當起瑜珈老師。（圖／翻攝自IG）