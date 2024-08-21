男神查寧塔圖大秀巨肌！　為「貓女」執導恐怖處女秀豁出去了

記者黃庠棻／台北報導

導演柔伊克拉維茲的心理驚悚新作《求救眨眨眼》由查寧塔圖、娜歐蜜艾基主演，明（22）日即將在台灣上映，日前主創團隊也盛大出席倫敦舉行首映會，片中快速緊張的氣氛，讓觀眾全程都緊張不已，獲得爛番茄81%高分。

▲《求救眨眨眼》。（圖／華納兄弟提供）

不少影評表示《求救眨眨眼》是「一場令人興奮的心理遊戲」、「令人喜愛但又挑釁的傑作」，「極度扭曲」，「刺激到完全不想眨眼」。事實上，《求救眨眨眼》是「貓女」柔伊克拉維茲首部執導的電影，男神查寧塔圖也在片中大秀健美身材。

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▲《求救眨眨眼》。（圖／華納兄弟提供）



故事主角由娜歐蜜艾基飾演菲達，是一位挑戰受害者敘事型態的複雜女主角，她的演出非常引人入勝。一開始她只是想要過上更好的生活，於是在億萬科技新貴史萊特金（查寧塔圖飾）主辦的晚宴上假裝是貴賓，並成功吸引史萊特的注意，受邀至島上狂歡，但隨著時間的流逝，夢幻的島嶼派對逐漸變成失控的驚恐虐殺。

▲《求救眨眨眼》。（圖／華納兄弟提供）



提起菲達，導演柔伊克拉維茲表示「她想要受到尊重，不想被忽視，那她會做什麼來實現這一點呢？這是我們都可以感同身受的事情。想要被接受、被關注、不被忽視、想要有人伺候為你倒香檳，而不是成為那個倒香檳的人，這並沒有錯。這造就了一個堅強的角色，她知道自己想要什麼，並且願意為了得到一切而付出很多努力，而正是這種渴望推動了故事的發展。」

▲《求救眨眨眼》。（圖／華納兄弟提供）



菲達最終變成了一個心狠手辣的人，娜歐蜜艾基也相信菲達是電影中的一種新角色，她是一個非常有趣又不完美的角色，而她的慾望迫使觀眾以不同於平常的方式同情她。她說「菲達會讓觀眾真正感受到，作為一個脆弱的人的基本感受，不是因為他們的地位，而是因為他們想要的生活而脆弱。」



導演柔伊克拉維茲也希望藉著《求救眨眨眼》中的明亮美景，能給人一種「幾乎具有攻擊性」的感覺。她說「當一切越亮，內裡就越糟糕。我真的很想創作一部讓人感覺明亮而美麗的心理驚悚片。」