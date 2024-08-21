《異形》噁到工作人員不敢看！　導演首回應：就是要讓觀眾不舒服

記者田暐瑋／綜合報導

《異形：羅穆路斯》在全球首映週末便勇奪1億美元票房，大陸卻有孩子在觀看過程中，被電影畫面嚇壞，以致身體不適，讓該名家長不僅要求退票，還向電影院索討賠償。導演費德阿瓦雷茲（Fede Álvarez）近日曝光製作內幕，雖然電影公司剛開始要求不要將恐懼推到極致，但他堅持應該挑戰極限。

▲《異形：羅穆路斯》。（圖／二十世紀影業提供）

導演費德阿瓦雷茲（Fede Álvarez）近日受訪時透露，迪士尼公司一開始要求他不要把劇情的恐懼感拉到最滿，討論時還問道：「我們真的有必要把尺度逼到那個地步嗎？」他堅定回答：「是！」堅持應該挑戰這些極限，「既然你說我們不該這樣搞，但我知道我一定要這樣做。」

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片中飾演小凱的女星伊莎貝拉莫塞（Isabela Merced）曾透露，有一幕實在太過噁心，連工作人員都不忍直視，導演費德阿瓦雷茲表示，當時把劇本交給電影公司看時，對方一直反覆確認：「你確定真的要這樣拍嗎？」他強調自己希望觀眾觀影時，以為故事已經告一段落，卻其實還有最後一擊，要觀眾即便已經離場，都還感受到心臟狂跳的不適感。

▲《異形：羅穆路斯》。（圖／二十世紀影業提供）

