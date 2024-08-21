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余皓然絕美愛女韓菲「男友視角照」曝光！　「美貌+才華」震撼陸網

記者蔡琛儀／台北報導

王中平、余皓然20歲愛女韓菲自去年出道後因創作、唱功兼具，外加高顏值外型，被網友封「最美創作女聲」，近期參加騰訊音綜《奔赴萬人現場》而跑遍廣州、大連、長沙、成都等各城市，除了逐漸打開知名度，也在表演方面受益良多，加上看了薛之謙、梁龍及劉雨昕在節目中的表演帶給她許多寶貴經驗，可說收穫滿滿，美貌與才華更讓大陸網友驚豔不已。

▲▼韓菲最近在大陸錄節目 。（圖／駿馬客工作室提供）

▲韓菲最近在大陸錄節目 。（圖／駿馬客工作室提供）

除了因為錄節目而增加許多表演上的經驗，韓菲還藉著跑到各城市工作的機會去探訪景點及美食，變像是蒐集當地的特色咖啡廳或是書店等等景點來踩點打卡，拍了許多美照，也吃了大連的海鮮、長沙的小龍蝦，還有成都的火鍋，「和大家一起享受下班後的美食之旅真的很幸福！」不過也因為美食吃不停，讓她這三個月吃下來就胖了四公斤，直呼：「要開始忌口及運動，減肥ing！」

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儘管一個人飛到各城市去工作，但人緣好的韓菲卻不孤單，不但受到許多工作人員的照顧，也交了許多新朋友，而且爸媽及哥哥都輪流飛去人肉探班，她透露：「有一次到長沙工作，爸爸、媽媽還特別來探班，他們兩個也是第一次去長沙，於是我們決定來個一日家庭旅遊，瘋狂跑景點吃美食！還有一次因為經紀人姊姊剛好有其他工作，哥哥還臨時擔任我的『經紀人』陪我飛去錄節目、跑行程，真很謝謝家人們的陪伴！」

▲▼韓菲最近在大陸錄節目 。（圖／駿馬客工作室提供）

▲韓菲爸媽王中平、余皓然常常去探望愛女 。（圖／駿馬客工作室提供）

此外，前陣子韓菲還與好姐妹相約到上海迪士尼過七夕情人節，她笑說：「很感謝我的好姐妹，一通電話就讓她買機票來上海找我，因為剛好七夕情人節，我們兩個索性作伴當彼此情人去過節，整個過程都很chill，用佛系玩法拍美照、玩設施，看煙火，覺得有好姐妹在身旁，心情也變好，過了一個溫馨又浪漫的情人節！」可惜的是，她們沒有豔遇，還被情侶閃瞎。

▲▼韓菲最近在大陸錄節目 。（圖／駿馬客工作室提供）

▲韓菲七夕情人節和好姐妹度過 。（圖／駿馬客工作室提供）

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韓菲, 王中平, 余皓然

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