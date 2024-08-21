羅時豐爆砍年終卻「砸大錢送兒出國」！侄子團隊埋心結　雙方親回應

圖文／鏡週刊

羅時豐與侄子張敏慎合作頻道玩完，檯面上有傳出比如AB合約問題、頻道增添設備等支出超過百萬元，都是羅時豐買單等等；還爆出侄子張敏慎常與羅時豐爭吵，情緒起伏不定，常常搞砸團隊內部的氣氛，並發文嗆羅時豐「很不負責任」「不尊重藝術創作者」等。本刊則是取得更多失和內幕，發現與羅家上下都有牽扯，而且遠因與近果也錯綜複雜。

▲日前羅時豐突然下架頻道所有影片，讓外界開始狂追新聞，想挖出公司團隊到底為了啥事鬧翻。（翻攝自不務正YA YouTube）

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其中羅時豐溺愛小兒子，卻對包括侄子張敏慎在內的團隊計較，有間接但深刻的關聯。兩年前本刊曾獨家報導當時19歲的羅時豐小兒子，開著約350萬元的特斯拉Model X衝撞路邊的9輛機車；後來換賓士、BMW也都沒好下場。

羅時豐與侄子傳出決裂後，頻道改名並「刪光影片」，本刊得知種種內幕，其實一切並不單純。

前者小兒子因借朋友開而撞車；後者則是違規被吊照之類的，總之都是花大錢消災。最後羅時豐小兒子甚至再鬧上社會新聞，涉嫌強盜罪。

今年6月，有報導羅時豐的小兒子與友人因為不滿友人的女友被胡姓男子糾纏，涉嫌持空氣槍與球棒脅迫、毆打，遭警方查獲而且坦承犯行，士檢偵查終結依加重強盜等罪起訴他們。當時羅時豐夫妻事後也出錢讓小兒子去美國避風頭兼散心，總之一切看在團隊成員眼裡都很不是滋味。

▲2023年，羅時豐小兒子與友人涉嫌圍毆胡姓男子並搶走手機，後被檢方依加重強盜罪嫌起訴。（翻攝自鏡新聞）

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回應 對於與羅時豐並因他兒子鬧翻？侄子張敏慎回應：「頻道2018年成立，影像前2年的拍攝製作費 確實是只有我跟夥伴共同經營沒錯。2021年初至2024年係屬姑姑成立公司後，我有簽保密條款，不好意思，就不方便多說什麼。大家都是一家人…現階段我只想把頻道做好，希望各自安好，不想再浪費新聞版面，謝謝大家關心。」至於羅時豐，本刊於20日晚間聯絡羅時豐老婆兼經紀人若盈，被問及與侄子的糾紛及年終獎金問題，若盈回應：「年終獎金都是由主管決議的，雖身為負責人但都尊重主管的決策。至於員工離職這點，我都有個別了解過，大多都是另有職涯規劃。最近之事，全部離職員工都有親自前來關心，所以不知道爆料者是何種心態。孩子的事情絕對與公司經營無任何關係。」

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