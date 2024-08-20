ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

佐佐木希捲金錢糾紛！　「訂15萬耳環不付款」警方介入老公秒給錢

記者蔡宜芳／綜合報導

日本女星佐佐木希在2017年和諧星渡部建結婚，然而，男方在2020年竟爆出軌醜聞，導致演藝活動暫停，直到今年2月才復出。而夫婦倆近來再因金錢糾紛受到關注，佐佐木希被一名珠寶工匠指控訂做耳環不付款，直到警方介入才道歉付錢。

▲佐佐木希與渡部建經歷劈腿風波仍努力修補婚姻中。（圖／翻攝自佐佐木希IG）

▲佐佐木希和渡部建挺過婚變。（圖／翻攝自Instagram／nozomisasaki_official）

據日媒《週刊文春》報導，珠寶工匠A先生表示，他曾受佐佐木希委託製作戒指，後來又接到對方希望製作第二個孩子「誕生石耳環」的委託。然而，眼見付款期限就要到了，A先生卻一直都沒有收到款項，他為此向佐佐木希催促付款，但對方回應說：「明天和後天有工作，沒時間，下周會試試！」這讓A先生對佐佐木希的信任感大打折扣，並發出最後通牒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，A先生將取消費用計算在內，向佐佐木希要求支付66萬日幣（約台幣15萬元）的款項，並同時報警。在警察介入後，佐佐木希與渡部建立刻向A先生道歉，並支付款項外；渡部建還向A先生發送了一則訊息說：「這樣一切就結束了吧？還有什麼不滿的嗎？」

▲▼佐佐木希捲金錢糾紛！　「訂15萬耳環不付款」警方介入老公秒給錢。（圖／翻攝自Instagram／nozomisasaki_official）

▲佐佐木希被珠寶工匠控不付錢。（圖／翻攝自Instagram／nozomisasaki_official）

對於佐佐木希夫婦的行為，A先生無奈地說：「這對夫婦以為一切都會按他們的意思來，所有經過我已告知警方，我再也不想和他們有任何瓜葛。」不過，佐佐木希方面則表示：「佐佐木記得到今年5月都沒有定付款期限，由於A先生突然改變態度，讓佐佐木感到很害怕。雖然沒有拿到商品，但佐佐木仍支付了66萬日幣。目前，我們也向警方報告了此事。」雙方各執一詞。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「我很生氣...可是又想撒嬌」　小貓怒瞪說人話：馬麻！

推薦閱讀

孫德榮要領養「19歲反骨成員」！　3億遺產全給他：要照顧我到老

孫德榮要領養「19歲反骨成員」！　3億遺產全給他：要照顧我到老

「台灣第一女優」交往醫師男友5年！男方家人求放過　遭病患認出不避諱　

「台灣第一女優」交往醫師男友5年！男方家人求放過　遭病患認出不避諱　

陳妍希手上婚戒消失！爆被陳曉離婚2個月…激動喊：終於等到今天

陳妍希手上婚戒消失！爆被陳曉離婚2個月…激動喊：終於等到今天

啦啦隊女神Yuri「千億戀情」受阻！　與小開過夜…男方阿嬤氣出病

啦啦隊女神Yuri「千億戀情」受阻！　與小開過夜…男方阿嬤氣出病

6年前斷言柯文哲66歲空亡：自己會出事！命理師預言全命中　網湧入朝聖

6年前斷言柯文哲66歲空亡：自己會出事！命理師預言全命中　網湧入朝聖

快訊／玖壹壹健志宣布當爸了！　Mia超音波照曝光

快訊／玖壹壹健志宣布當爸了！　Mia超音波照曝光

王陽明「娘炮言論」涉歧視！《角頭》製片鞠躬發聲：已經請他退駕

王陽明「娘炮言論」涉歧視！《角頭》製片鞠躬發聲：已經請他退駕

「逢甲林志玲」脫了！布料極少包不住　網讚：啦啦隊最頂

「逢甲林志玲」脫了！布料極少包不住　網讚：啦啦隊最頂

楊晨熙坐輪椅就醫！　「40歲生日前突奔急診」畫面曝光：派對毀了

楊晨熙坐輪椅就醫！　「40歲生日前突奔急診」畫面曝光：派對毀了

快訊／Yuri爆熱戀小開「罕見怒了」：忍無可忍！　遭指男方長輩氣出病

快訊／Yuri爆熱戀小開「罕見怒了」：忍無可忍！　遭指男方長輩氣出病

孫安佐拳賽案外案！孫鵬狄鶯遭影射怒了　發聲要求「3天內給交代」

孫安佐拳賽案外案！孫鵬狄鶯遭影射怒了　發聲要求「3天內給交代」

直擊／遭傳「五官變形」　林志玲現身台北市政府…真實狀態曝光！

直擊／遭傳「五官變形」　林志玲現身台北市政府…真實狀態曝光！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫德榮要領養「19歲反骨成員」！　3億遺產全給他：要照顧我到老

「台灣第一女優」交往醫師男友5年！男方家人求放過　遭病患認出不避諱　

陳妍希手上婚戒消失！爆被陳曉離婚2個月…激動喊：終於等到今天

啦啦隊女神Yuri「千億戀情」受阻！　與小開過夜…男方阿嬤氣出病

6年前斷言柯文哲66歲空亡：自己會出事！命理師預言全命中　網湧入朝聖

快訊／玖壹壹健志宣布當爸了！　Mia超音波照曝光

王陽明「娘炮言論」涉歧視！《角頭》製片鞠躬發聲：已經請他退駕

「逢甲林志玲」脫了！布料極少包不住　網讚：啦啦隊最頂

楊晨熙坐輪椅就醫！　「40歲生日前突奔急診」畫面曝光：派對毀了

快訊／Yuri爆熱戀小開「罕見怒了」：忍無可忍！　遭指男方長輩氣出病

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

佐佐木希, 渡部建

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 52歲小鐘驚爆「錯過一段婚姻」！　至今未婚留遺憾：再一次我立刻娶她
  2. 鳳梨自爆願意加入《拳上》！　「突道歉主辦人」關鍵原因曝光
  3. 日人氣女神捲金錢糾紛！　「訂15萬耳環不付款」警方介入老公秒給錢
  4. 張蘭「合照張穎穎是被騙」堅稱不認識　她狂砲：毀滅吧老太婆！
  5. 劉涵竹談王陽明風波「沒必要讓人難堪」！　點出炎上關鍵
  6. 理想混蛋拼馬拉松：輸了請歌迷喝飲料　放話「明年跑進小巨蛋」
  7. 韓菲前進陸綜《奔赴！萬人現場》 台灣僅兩人入選
  8. 隱藏版後宮女同戲超好評！國光30年搬珍藏作　王安祈：我很保護它
  9. 孫安佐拳賽案外案！孫鵬狄鶯遭影射怒了　發聲要求「3天內給交代」
  10. 女團babyMINT「記者會開一半突暴哭」　親揭團內爭執內幕

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366