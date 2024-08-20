記者蔡宜芳／綜合報導

日本女星佐佐木希在2017年和諧星渡部建結婚，然而，男方在2020年竟爆出軌醜聞，導致演藝活動暫停，直到今年2月才復出。而夫婦倆近來再因金錢糾紛受到關注，佐佐木希被一名珠寶工匠指控訂做耳環不付款，直到警方介入才道歉付錢。

▲佐佐木希和渡部建挺過婚變。（圖／翻攝自Instagram／nozomisasaki_official）

據日媒《週刊文春》報導，珠寶工匠A先生表示，他曾受佐佐木希委託製作戒指，後來又接到對方希望製作第二個孩子「誕生石耳環」的委託。然而，眼見付款期限就要到了，A先生卻一直都沒有收到款項，他為此向佐佐木希催促付款，但對方回應說：「明天和後天有工作，沒時間，下周會試試！」這讓A先生對佐佐木希的信任感大打折扣，並發出最後通牒。

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對此，A先生將取消費用計算在內，向佐佐木希要求支付66萬日幣（約台幣15萬元）的款項，並同時報警。在警察介入後，佐佐木希與渡部建立刻向A先生道歉，並支付款項外；渡部建還向A先生發送了一則訊息說：「這樣一切就結束了吧？還有什麼不滿的嗎？」

▲佐佐木希被珠寶工匠控不付錢。（圖／翻攝自Instagram／nozomisasaki_official）

對於佐佐木希夫婦的行為，A先生無奈地說：「這對夫婦以為一切都會按他們的意思來，所有經過我已告知警方，我再也不想和他們有任何瓜葛。」不過，佐佐木希方面則表示：「佐佐木記得到今年5月都沒有定付款期限，由於A先生突然改變態度，讓佐佐木感到很害怕。雖然沒有拿到商品，但佐佐木仍支付了66萬日幣。目前，我們也向警方報告了此事。」雙方各執一詞。