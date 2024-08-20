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張蘭「合照張穎穎是被騙」堅稱不認識　她狂砲：毀滅吧老太婆！

記者蔡宜芳／綜合報導

汪小菲的母親張蘭在兒子與女星張穎穎交往時，從未認可過對方。她20日在暗指張穎穎提供照片給大S後，又稱自己跟張穎穎「不認識」、「合照是被騙拍的」，一番話讓張穎穎火大狂罵「毀滅吧老太婆」。

外送用▲▼張蘭堅稱「合照張穎穎是被騙」　她狂砲：毀滅吧老太婆。（圖／翻攝自微博／張蘭俏江南創始人、張穎穎YY）

▲張蘭從不認兒子汪小菲和張穎穎交往過。（圖／翻攝自微博／張蘭俏江南創始人、張穎穎YY）

張蘭20日在貼文底下留言，針對網友問她當時為何和張穎穎合照，說道：「我與張瑩瑩（張穎穎）並不認識，是在泰山十幾個小粉絲中其中一個，她要求和我合影。」張蘭先是稱之所以去泰山，是因為汪小菲說大師要求去拜拜，接著又稱：「我是被騙到山東的，十幾個粉絲，其中有姓張的只是其中粉絲之一，要求和我合拍，並要求汪小菲合拍，她把這個照片給了大S，這完全是受對方指使利用我。」

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▲▼張蘭堅稱「合照張穎穎是被騙」　她狂砲：毀滅吧老太婆。（圖／翻攝自微博）

▲張蘭曾被挖出和張穎穎的合照，兩人還戴同款項鍊。（圖／翻攝自微博）

張蘭還表示自己可以「用生命發誓」從未見過張穎穎、也不認識對方，「我用我中國女性企業家一生發誓，我是被他騙到山東，遇到了這十幾個山東粉絲！」

▲▼張蘭堅稱「合照張穎穎是被騙」　她狂砲：毀滅吧老太婆。（圖／翻攝自微博／張蘭俏江南創始人）

▲張蘭堅稱不認識張穎穎。（圖／翻攝自微博／張蘭俏江南創始人）

對此，張穎穎截圖張蘭的留言，吐槽說：「到底是你寶貝兒子要求的，還是被騙的？你的寶貝兒子騙你？不對，蘭姐妳的版本肯定是：我的寶貝兒子也是受騙的！老套路了，您不說我也知道。」張穎穎還痛罵：「多吃點，補腦，智障， 毀滅吧老太婆。」

▲▼張蘭堅稱「合照張穎穎是被騙」　她狂砲：毀滅吧老太婆。（圖／翻攝自微博／張穎穎YY）

▲▼張穎穎對張蘭開砲。（圖／翻攝自微博／張穎穎YY）

▲▼張蘭堅稱「合照張穎穎是被騙」　她狂砲：毀滅吧老太婆。（圖／翻攝自微博／張穎穎YY）

張穎穎也對汪小菲進行了批評，虧男方是「一生離不開女人的老大兒」，「願不要再被拍到和別的女孩子，定要長廂廝守（雖然對女孩子是個詛咒）。」她也請網友不要罵汪小菲的新婚妻，並向張蘭母子喊話：「這次，還是你們先惹我的喔！」

▲▼張蘭堅稱「合照張穎穎是被騙」　她狂砲：毀滅吧老太婆。（圖／翻攝自微博／張穎穎YY）

▲▼張穎穎連續發文狂轟。（圖／翻攝自微博／張穎穎YY）

▲▼張蘭堅稱「合照張穎穎是被騙」　她狂砲：毀滅吧老太婆。（圖／翻攝自微博／張穎穎YY）

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