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李洋吐槽王齊麟2缺點！爆他比賽遲到內幕　下秒甜告白：想生氣都沒得生氣 

記者孟育民／台北報導

台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟日前衛冕奧運金牌，而在結束奧運賽程返台後，李洋隨即與女友赴日本旅遊，徹底充電完畢的李洋今晚（19日）現身17LIVE直播，也是他首次與線上粉絲視訊互動。而談到搭擋王齊麟，李洋讚譽有加，表示雖然對方晚睡、愛遲到，但對練習很自律，補足他在體能上的欠缺，甜告白說：「他是很棒的搭檔！」

▲▼李洋。（圖／翻攝自17Live）

▲李洋現身直播間。（圖／翻攝自17LIVE）

兩人受訪時都不避諱有過摩擦期，李洋則說只有比賽輸時才有爭吵，但都很清楚都是在為同一個目標努力，很快就會和好，「我們一開始打得不錯 ，半年後才有摩擦，掙扎的點是贏不了，就會覺得會不會被摸透了，剛好半年一定還會過了甜蜜期，心態都很正面。」

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▲▼李洋。（圖／翻攝自17Live）

▲李洋分享兩人摩擦期。（圖／翻攝自17LIVE）

被問到有什麼想提醒王齊麟可以改進的點嗎？他誠實地說：「晚睡、遲到 ，因為他晚睡才會遲到，連大場合都遲到 ，奧運的時候沒有。」他還爆料，有次在馬來西亞比賽，那次雖然因為自己自己受傷棄權，但王齊麟在最後一刻才趕來，「我心裡想，如果我們因為這樣棄權，那你真的牛了 ！我開始問教練『他現在是怎樣 』，最後一刻他趕上，等了半小時。」李洋說其實很少真的生氣過，「他很聰明，很會撒嬌 他會一直買飲料，你想生氣都沒得生氣 ，他是很棒的搭檔。」

▲李洋。（圖／翻攝自Instagram／leeyang0812）

▲李洋忍不住吐槽王齊麟。（圖／翻攝自Instagram／leeyang0812）

雖說如此，李洋不忘稱讚王齊麟：「他其實很自律，他是對每天的訓練很堅持，我體能沒有他好，我就專注在技術 ，他都會自己多練體能。」而說起自己自律日常，他說：「 我們是靠身體運動，我會希望每一次比賽都維持好狀態，一到日我的睡眠都很規律，可能11點睡早上7點20起來， 三個小時到四個小時練習、然後吃午餐、休息一個小時再繼續訓練 ，每天都在充實自己。」

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李洋, 王齊麟, 巴黎奧運, 奧運, 羽球

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