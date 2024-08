王陽明娘炮言論掀風波！　李明川表態「我娘炮，我驕傲」

記者劉宛欣/綜合報導

男星王陽明參演的電影《角頭-大橋頭》,近日正在如火如荼地進行宣傳中,在前幾天的活動上,拒絕與女粉絲合比愛心,改以拍拍手回應,隨後還留言「我不比娘砲的動作」,被解讀是「歧視」他19日透過限動表態:「我一直以來都做自己。」知名造型師李明川稍早也透過臉書發表看法,直言「我娘炮,我驕傲」,雖未指名道姓,但被網友認為與王陽明的愛心事件有關。

▲王陽明的娘炮言論引發批評。(圖/記者黃克翔攝)

李明川稍早透過臉書寫下「我娘炮,我驕傲」,藝人高山峰在底下幽默寫下「我陽明,你海運」,並且附上了比出手指愛心的照片,網友也紛紛給予回應表示「支持老師做自己」、「我很喜歡娘炮的人~比直男可愛一千萬倍」、「我也都比愛心,這是韓化不是娘砲」。

▲李明川發文。(圖/翻攝自李明川臉書)

此前,王陽明限動大字寫下:「我就是我,我一直以來都做自己。不喜歡我也沒關係,但我不會為了你們不喜歡我去改變自己。I always stay true and be me。」他強調自己會保持真實,並感謝支持和喜愛他的人,讓他能夠做自己。

對此,性別教育協會在臉書發聲,強調王陽明「不想比愛心」當然沒有錯,所有人都可以決定自己想要比什麼動作。在這個事件中,錯的不是「不想比愛心」,而是使用「娘砲」這個歧視性的詞彙,來回應不比愛心的舉動,做自己並沒有做,但王陽明得「做自己」卻會讓許多不符合主流性別氣質的人無法「做自己」。不少人陸續分享這次風波聯想到自己過往被罵「娘砲」的經歷,都是真實且具體的傷害。