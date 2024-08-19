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王陽明娘炮言論掀風波！　李明川表態「我娘炮，我驕傲」

記者劉宛欣／綜合報導

男星王陽明參演的電影《角頭－大橋頭》，近日正在如火如荼地進行宣傳中，在前幾天的活動上，拒絕與女粉絲合比愛心，改以拍拍手回應，隨後還留言「我不比娘砲的動作」，被解讀是「歧視」他19日透過限動表態：「我一直以來都做自己。」知名造型師李明川稍早也透過臉書發表看法，直言「我娘炮，我驕傲」，雖未指名道姓，但被網友認為與王陽明的愛心事件有關。

▲▼ 電影《角頭－大橋頭》首映典禮大型記者會-王陽明 。（圖／記者黃克翔攝）

▲王陽明的娘炮言論引發批評。（圖／記者黃克翔攝）

李明川稍早透過臉書寫下「我娘炮，我驕傲」，藝人高山峰在底下幽默寫下「我陽明，你海運」，並且附上了比出手指愛心的照片，網友也紛紛給予回應表示「支持老師做自己」、「我很喜歡娘炮的人～比直男可愛一千萬倍」、「我也都比愛心，這是韓化不是娘砲」。

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▲李明川發文。（圖／翻攝自李明川臉書）

▲李明川發文。（圖／翻攝自李明川臉書）

此前，王陽明限動大字寫下：「我就是我，我一直以來都做自己。不喜歡我也沒關係，但我不會為了你們不喜歡我去改變自己。I always stay true and be me。」他強調自己會保持真實，並感謝支持和喜愛他的人，讓他能夠做自己。

對此，性別教育協會在臉書發聲，強調王陽明「不想比愛心」當然沒有錯，所有人都可以決定自己想要比什麼動作。在這個事件中，錯的不是「不想比愛心」，而是使用「娘砲」這個歧視性的詞彙，來回應不比愛心的舉動，做自己並沒有做，但王陽明得「做自己」卻會讓許多不符合主流性別氣質的人無法「做自己」。不少人陸續分享這次風波聯想到自己過往被罵「娘砲」的經歷，都是真實且具體的傷害。

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