江俊翰重返八點檔智商變7歲！回歸練太壯「襯衫扣不上」

記者許逸群／台北報導

民視8點檔《愛的榮耀》劇情進展神速，演員江俊翰飾演的江有禮，雖然角色為負黑反派，但為救親生兒子蔡大富（曾子益飾演）而落海，躺在醫院昏迷不醒。江俊翰透露，休息一小段時間後收到回歸劇組的通知，只是渡假回歸發現自己胖了許多，原本的襯衫扣到胸口時還差點無法呼吸，惹得現場笑聲連連。

▲江俊翰重返8點檔《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

江俊翰自首說：「想說角色放假，就跟朋友一起去台灣海島渡假，但也有加強運動，導致鏡頭前看起來變寬了。」製作人王珮華透露，為了這一次江俊翰「江有禮4.0」的回歸很傷腦筋，因為角色突然要回到6、7歲的階段，變成好寶寶模樣，舉手投足都費心。

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▲江俊翰回歸「智商變7歲」。（圖／民視提供）

江俊翰表示，回歸後的他，看起來有點傻裡傻氣的，但被問到是不是裝傻，他語帶保留地說：「這一次劇本沒有特別寫出來，就怕劇透了，要大家持續鎖定。」而為了區別《風水世家》3歲的林明德，當時可以表達的事情可能沒有那麼多，而7歲已經可以很完整的表達，所以準備功課也花了不少時間。

提到身形跟膚色都改變了，江俊翰透露因為休假時間有去墾丁跟綠島放鬆，也有加強重量訓練的運動，增肌的狀態下讓自己胸圍大了不少，因此之前的襯衫才會扣不上。他說原本想說造成人高馬大，但說起話來是萌萌的反差感，沒想到鏡頭上看起來大了一號，讓他趕緊重新訂裝，添購寬鬆一點的衣服。