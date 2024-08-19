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老公姜景晙爆「調情人妻」　演員妻崩潰消失半年原諒了：要守護孩子

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星姜景晙（又譯：姜慶俊）曾在《超人回來了》展現愛家好形象，卻在年初被爆料介入他人家庭、傳訊調情已婚女，遭對方老公（A先生）提告，如今判決結果出爐，雙方因為調解失敗，不得上訴。姜景晙雖數次對外表示有誤會，但仍被冠上「渣夫」標籤。他的妻子張伸瑛（張新英）始終對外保持沈默，19日首度發聲「我要守護我的孩子」，字句令人心疼。

▲▼ 老公姜景晙爆「調情人妻」　演員妻崩潰消失半年原諒了：要守護孩子。（圖／翻攝自張伸瑛IG）

▲▼張伸瑛再婚姜景晙，怎料男方年初爆出不倫醜聞。（圖／翻攝自張伸瑛IG）

▲▼ 老公姜景晙爆「調情人妻」　演員妻崩潰消失半年原諒了：要守護孩子。（圖／翻攝自張伸瑛IG）

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老公姜景晙自1月爆出外遇後，張伸瑛的IG處於不更新狀態，她消失了半年多，這段期間姜景晙遭到提告介入別人家庭忙著打官司，直到事件告一段落。張伸瑛終於在19日首度發聲，「這段時間怎麼流逝的我都不知道，就像是身處於陰暗的隧道裡度日」。

▲▼ 老公姜景晙爆「調情人妻」　演員妻崩潰消失半年原諒了：要守護孩子。（圖／翻攝自張伸瑛IG）

▲▼張伸瑛原諒姜景晙了。（圖／翻攝自張伸瑛IG）

▲▼▲▼ 原諒姜景晙了：要守護孩子。（圖／翻攝自張伸瑛IG）

張伸瑛承認度過一段黑暗又低潮的日子，只是身為媽媽的她，得為了孩子振作，她寫下：「我要守護我的孩子，還有很多要生活下去的我的珍貴的人生，比起這些，我寶貴的孩子，我要守住他們。」她透露這段時間與老公姜景晙溝通許久，「他非常自責也一直在反省，度過了難以以文字形容的痛苦時間，我們要為了孩子再次於一個家庭裡一起生活下去。」

張伸瑛並未明講姜景晙是否外遇，但她最終接納並原諒了老公，「針對老公所指出的過度指責請自重，我很害怕孩子會接觸到（負面輿論），請諒解我們。」她同時透露這段期間收到很多溫暖的應援，感謝大家的加油，「希望下次一定要透過好的事情，再次笑著與大家問候。」消失半年首度對外發聲。

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關鍵字

張新英, 張伸瑛, 姜景晙, 姜慶俊, 超人回來了

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