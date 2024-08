記者陳芊秀/綜合報導

男星王陽明最近宣傳電影《角頭-大橋頭》時,沒有與女粉絲合比愛心,改以拍拍手回應,隨後更留言「我不比娘砲的動作」,被解讀是「歧視」、「霸凌」。而他透過限動表態:「我一直以來都做自己。」

▲王陽明宣傳電影,「娘炮言論」意外炎上 。(圖/記者黃克翔攝)

王陽明限動大字寫下:「我就是我,我一直以來都做自己。不喜歡我也沒關係,但我不會為了你們不喜歡我去改變自己。I always stay true and be me。」他強調自己會保持真實,並感謝支持和喜愛他的人,讓他能夠做自己。

▲王陽明發聲。(圖/翻攝自IG)

而王陽明近期勤跑電影院宣傳電影,遇見女粉絲伸手想合比愛心手勢,自己則以拍拍手回應,也有網友認為這是尊重老婆的態度。然而他的「娘炮言論」,被形容「普信男味噴發」、「這個詞彙不妥」,更被批評思想過時。