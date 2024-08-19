林襄公開胸前無碼照！「重點顏色」全透出　特寫照4萬人看呆：這太猛

記者田暐瑋／綜合報導

「啦啦隊女神」林襄日前推出日本版寫真集，內衣褲布料完全透視，三角地帶被看光，堪稱出道以來最大尺度，吸引12萬人暴動朝聖。如今她宣布也要推出台灣版本，封面尺度更上一層樓，穿著薄紗內衣的胸前直接無碼公開，2點幾乎透出，再度掀起熱烈討論。

林襄19日宣布將推出台灣版寫真集，特別讓粉絲參與選擇封面照片，公開的第一張照片中，是她上半身只穿鏤空內衣的超近特寫，有眼尖網友發現她的胸前2點透出，並未修圖打碼，狂貼眼冒愛心的符號大讚：「第一張！」而第二張候選照片則是全身照，她撩起微濕頭髮，魅惑看向鏡頭，好身材一覽無遺。

▲林襄超辣封面。（圖／翻攝自林襄IG）



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林襄這次封面照公開，巧妙地運用布料和設計，將重點部位輕輕遮掩，創造出一種若隱若現的誘惑感，讓粉絲驚喜萬分，也在網上引發熱烈討論，「這本真的狠」、「封面就選第一張啦」。

林襄也寫下發行寫真集的初衷，希望粉絲在翻閱這本書的時候，也能感受到從照片中流淌出的溫柔與美好，「想對每一位支持我的朋友們說聲謝謝。感謝你們一路以來的陪伴，感謝大家讓我有勇氣去做最真實的自己，感謝你們讓我能夠勇敢且自信地站在這裡。」

▲林襄。（圖／記者黃克翔攝）

