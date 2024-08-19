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草爺合作柯文哲出包「2聲明還原真相」！　負責員工早離職

記者張筱涵／綜合報導

「含羞草日記」草爺近日因與柯文哲相關的公關公司眾享國際合作夾娃娃機活動而爆發糾紛，心情受到影響。該活動中，民眾參加了夾棒棒糖積分換手機的活動，卻因遲遲未能收到手機而感到受騙，他在得知後，決定自掏腰包購買手機並交付給相關民眾，以履行承諾。

▲▼草爺專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲草爺。（圖／記者湯興漢攝）

草爺在回應中澄清，娃娃機店「含羞草日記親子樂園」民權店結束營業是因為租約到期，與所謂「柯文哲爛帳疑雲受害者+1」毫無關聯，早在今年7月就有因租約到期而結束營業的消息，他進而強調，台南仁德店仍持續營業，感謝外界的支持。

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針對手機活動引發的爭議，草爺表示，活動由洪姓前員工與眾享國際聯繫並負責專案，當得知民眾未能收到手機甚至還被要求付稅金時，立即自掏腰包為3位受影響的民眾購買手機，並親自交付。這些民眾也透過公開發文向草爺表示感謝，對他的負責任態度予以肯定，而洪姓員工已於日前離職，並完成交接手續。

由於合作細節涉及的對話已被刪除，且是很久以前的事情，草爺對此不願多做回應，他希望這件事情能告一段落，也感謝粉絲們的關心與支持。

【草爺回應全文】

首先，先謝謝大家關心，二點內容藉此說明：

一、關於報導標題「柯文哲爛帳疑雲受害者+1　草爺夾娃娃機店收攤」在此嚴正聲明。「含羞草日記親子樂園」民權店因為「因租約到期而結束營業」與所謂「疑雲受害者+1」完全沒有任何關聯，此事件也已將在今年七月時就有多家媒體報導「關於租約到期結束營業的新聞」。「含羞草日記親子樂園」台南仁德店，仍持續營業中，感謝大家支持。

二、民眾參加眾享舉辦夾棒棒糖積分換手機活動，遭民眾投訴，遲遲換不到手機一事，草爺得知此事件後也立即自掏腰包代墊款項購買手機，並親自與三位可兌換手機之民眾取得聯繫，交付手機，兌換民眾也透過公開發文，向草爺致謝，感謝草爺疼惜粉絲出面替主辦單位承擔責任。草爺事後，也陸續收到主辦方，購買手機之費用。此相關活動都是由洪姓前員工為專案負責人與眾享國際聯繫，該員工已於日前離職並完成交接手續，對於合作細節，皆以跟對方對話已經刪除，並沒有留下書面文件及已經是很久以前的事情，不記得詳細內容，不願多做回應。

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草爺, 柯文哲

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