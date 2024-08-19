記者田暐瑋／綜合報導

YouTube網紅卡特是小吳團隊成員，近日和女性好友到上海，在當地的武康大樓購物時，遭一名中年男子強行偷拍，對方不斷稱是「街拍」、「拍一下又沒事」，即使兩人明確拒絕，但男子還繼續拿手機拍照，卡特將影片PO網，提醒未來如果要到上海該處旅遊，「假借街拍之名、真騷擾！」

▲卡特和女性友人在上海遭偷拍。（圖／翻攝自卡特IG）



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卡特近日到上海旅遊，到武康大樓、安福街一處時，發現有很多人會帶著專業相機或是手機隨機拍攝路人，他和女友人就遭一名中年男子拍攝，表示，他們在逛街時突遭一名自稱進行「街拍」的男子用手機拍攝，兩人當場明確拒絕，並表示「不方便」，對方還是繼續拿起手機拍，還說：「沒關係拍一段又沒事，這邊都街拍，（妳）今天幸運嘛。」兩人見狀立刻要過馬路離開現場，怎料對方還繼續拍攝女生背影，讓卡特相當不滿。

▲卡特和女性友人在上海遭偷拍。（圖／翻攝自卡特IG）



卡特最後兩人逃進一旁商店才甩開男子，他氣憤表示這已經超越了街拍的範疇，而是一種侵犯隱私的行為，被拍攝者也不清楚照片會被上傳到哪裡，「雖然這邊很多街拍的文化，但我們已經明確的『說不』，也不尊重被拍者的心情，這叫『偷拍』不叫街拍。大家來武康大樓、安福街這邊要好好保護自己，你也不知道你被拍的照片會拿來做什麼事情….」

▲卡特和女性友人在上海遭偷拍。（圖／翻攝自卡特IG）

