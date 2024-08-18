熊霓球場辣跳國標「心情很複雜」　曝已故親哥入夢：沒讓你失望吧

記者蔡宜芳／綜合報導

「樂天女孩」熊霓外型火辣，曾因一支應援舞影片紅到日本。她日前在球場獨自表演國標舞，16日分享表演片段時，她坦言心情複雜，也透露過世三年的哥哥有入夢替自己打氣，喊話說：「我沒有讓你失望吧？」

▲熊霓是國標舞者出身。（圖／翻攝自Instagram／michelle02_14）

熊霓在社群分享於球場上表演國標舞的片段，影片中，她身穿豹紋花樣的露背裙，在隊友和球迷面前大展精湛的舞技，讓眾人尖叫連連。不過，熊霓坦言，其實她的心情很複雜，「我一直覺得有一天我會跟我哥哥一起站在這個舞台上表演，但他不在了。」

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▲熊霓在球場表演國標舞。（圖／翻攝自Instagram／michelle02_14）

但熊霓也透露，在表演的前一晚，哥哥有來到她的夢中抱她、跟她說加油，「我知道你一定還在我身邊，雖然今天是我一個人完成了這個表演，但我知道你一定都在天上看著我，我沒有讓你失望吧？」一番話引網友紛紛留言「妳真的很棒，相信哥哥也一定會為妳開心的」、「熊霓好棒，哥哥一直在庇佑妳」。

【熊霓全文】

速速的來發今天的表演

謝謝所有來幫我加油的女孩，我愛妳們

妳們的尖叫聲給我滿滿的動力

今天的心情很複雜，我一直覺得有一天我會跟我哥哥一起站在這個舞台上表演，但他不在了，可是他昨天來我夢裡抱著我，跟我說加油。我知道你一定還在我身邊，雖然今天是我一個人完成了這個表演，但我知道你一定都在天上看著我

我沒有讓你失望吧

致我最愛的哥哥熊震