夫妻文化差異！祖雄為佳娜忍讓　吃家鄉菜痛哭認「只是表面上妥協」

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（19日）播出「“假面夫妻”現形大突擊！過來人直指他們的“甜蜜”都是演出來的」，佳娜誇讚祖雄非常體貼：「我希望女兒回去看我爸媽時可以跟他們聊天，但又擔心女兒在台灣長大，沒有俄文的環境不會講，所以他為了女兒學俄文還有歌曲，每天晚上都唱歌給女兒聽。」

▲佳娜誇讚祖雄很貼心。（圖／中天綜合台提供）

而祖雄也對佳娜的朋友很熱絡，祖雄則表示：「很多朋友來我們家聊天，他也很喜歡一起聊，我覺得這樣很好，他就像我的好朋友一樣。」但祖雄聽完卻吐露實情：「我跟她聊天，手上如果有手機她會不爽，所以只要是聊天的場合，我都會很專心的陪聊，還有她其實之前有點（產後）憂鬱，我每天睡前都花1、2個小時慢慢跟她聊，她現在真的有比較好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲祖雄會陪佳娜朋友聊天。（圖／中天綜合台提供）



祖雄則坦言夫妻倆的飲食差異讓他很苦惱：「可以做的我都做了，譬如學語言、配合她的習慣，只有飲食是表面上妥協，因為她可以接受的食物不多，而且都是她的家鄉菜，但我喜歡熱飯、熱湯，長時間下來，我已經忘記自己喜歡吃什麼。」因此當他久違地吃到家鄉菜時，竟忍不住掉眼淚：「兩個月前我回馬來西亞，我媽做了一頓飯給我吃，我一吃，眼淚直接掉下來，我媽問我怎麼了，我也不知道怎麼講。」

▲為佳娜妥協飲食文化差異，祖雄久違吃到家鄉菜竟流淚。（圖／中天綜合台提供）



主持人阿Ken聽完也忍不住紅了眼眶：「我一個人在紐約念書都沒吃到家鄉菜，要回台灣時，空姐說『歡迎登機』，我情緒就來了，然後我一吃到台灣炒飯，眼淚就像瀑布一樣，這點我能了解。」