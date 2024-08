《百靈果》凱莉「產後照太真實」震撼1.6萬人！臉微血管破掉：生一次就夠了

記者潘慧中/綜合報導

知名Podcast節目《百靈果NEWS》主持人凱莉1月證實懷孕,懷孕38週時,她15日決定催生,未料隔天五指全開之際遇到地震,可說是一波三折。稍作休息後,她18日PO出超真實的產後照直言:「不能理解為什麼一堆人剛生完都可以拍出美照,我覺得根本是不可能的任務!」

▲凱莉看起來非常虛弱。(圖/翻攝自Instagram/wang.kylie)



凱莉坦言生產後感覺非常疲憊,「根本笑不出來,看到嬰兒本人也擠不出任何感動喜悅的眼淚。」照片中,可以看到她虛弱地躺在產床上,眼神似乎無法對焦,讓女兒緊貼著她的胸口,真實畫面至今已吸引1.6萬人按讚。

▲凱莉透露她產後根本笑不出來。(圖/翻攝自Instagram/wang.kylie)



凱莉坦言產後不但「腫到爆」,臉還有微血管破掉,雙腳也不自覺發抖,而且因為流了整身汗,「生完當天睡覺頭超癢」,讓她在留言區表示真的生過一次就好了,「想說別人的幸福美照怎麼拍的?!」

▲▼凱莉回應粉絲留言。(圖/翻攝自Instagram/wang.kylie)



至於生產過程,由於胎兒的頭有點大,而凱莉的骨盆開口偏窄,「嬰兒一開始頭位子又不夠下來」,讓她用力推了很長一段時間。值得慶幸的是,醫生稱讚她的核心有力又到位,最終順利自然產下女兒,「沒有吃到全餐。」

▲凱莉平安迎來女兒。(圖/翻攝自Instagram/wang.kylie)



不能理解為什麼一堆人剛生完都可以拍出美照,我覺得根本是不可能的任務!生完都覺得要累死了,根本笑不出來,看到嬰兒本人也擠不出任何感動喜悅的眼淚。

嬰兒頭有點大,我骨盆開口卻偏窄,嬰兒一開始頭位子又不夠下來,讓我用力推了好一陣子。但醫生說我核心夠力,用力的很到位,很幸運的讓我順利自然產沒有吃到全餐。謝謝專業又超級溫柔的林冠宏醫生跟護士團隊,還有陪我練重訓到生產前一天的健身教練。應該很快就可以恢復跑跑跳跳了。

I think it’s humanly impossible to take pretty pic after giving labor. It’s just fxcking tiring and I got no energy for any “joyful” smile or tears. Just wanna fall asleep right away. Anyways I m finally done with this. #pregnancy #givebirth #labor