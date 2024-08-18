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《百靈果》凱莉「產後照太真實」震撼1.6萬人！臉微血管破掉：生一次就夠了

記者潘慧中／綜合報導

知名Podcast節目《百靈果NEWS》主持人凱莉1月證實懷孕，懷孕38週時，她15日決定催生，未料隔天五指全開之際遇到地震，可說是一波三折。稍作休息後，她18日PO出超真實的產後照直言：「不能理解為什麼一堆人剛生完都可以拍出美照，我覺得根本是不可能的任務！」

▲▼《百靈果》凱莉。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

▲凱莉看起來非常虛弱。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

凱莉坦言生產後感覺非常疲憊，「根本笑不出來，看到嬰兒本人也擠不出任何感動喜悅的眼淚。」照片中，可以看到她虛弱地躺在產床上，眼神似乎無法對焦，讓女兒緊貼著她的胸口，真實畫面至今已吸引1.6萬人按讚。

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▲▼《百靈果》凱莉。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

▲凱莉透露她產後根本笑不出來。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

凱莉坦言產後不但「腫到爆」，臉還有微血管破掉，雙腳也不自覺發抖，而且因為流了整身汗，「生完當天睡覺頭超癢」，讓她在留言區表示真的生過一次就好了，「想說別人的幸福美照怎麼拍的？！」

▲▼《百靈果》凱莉。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

▲▼凱莉回應粉絲留言。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

▲▼《百靈果》凱莉。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

至於生產過程，由於胎兒的頭有點大，而凱莉的骨盆開口偏窄，「嬰兒一開始頭位子又不夠下來」，讓她用力推了很長一段時間。值得慶幸的是，醫生稱讚她的核心有力又到位，最終順利自然產下女兒，「沒有吃到全餐。」

▲凱莉平安迎來女兒。（圖／翻攝自Instagram／wang.kylie）

凱莉IG全文：

不能理解為什麼一堆人剛生完都可以拍出美照，我覺得根本是不可能的任務！生完都覺得要累死了，根本笑不出來，看到嬰兒本人也擠不出任何感動喜悅的眼淚。

嬰兒頭有點大，我骨盆開口卻偏窄，嬰兒一開始頭位子又不夠下來，讓我用力推了好一陣子。但醫生說我核心夠力，用力的很到位，很幸運的讓我順利自然產沒有吃到全餐。謝謝專業又超級溫柔的林冠宏醫生跟護士團隊，還有陪我練重訓到生產前一天的健身教練。應該很快就可以恢復跑跑跳跳了。

I think it’s humanly impossible to take pretty pic after giving labor. It’s just fxcking tiring and I got no energy for any “joyful” smile or tears. Just wanna fall asleep right away. Anyways I m finally done with this. #pregnancy #givebirth #labor

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