ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

八三夭開唱...陳零九「突帶東西現身」　阿璞驚問：不是違禁品吧？

記者蔡琛儀／台北報導

八三夭每年定番舉辦的生日趴，今年移師台中圓滿劇場舉行，更迎來好友陳零九現身，雙方合唱〈水星逆行〉、〈天黑請閉眼〉，陳零九也開心表示：「藉由生日派對來台中演唱，有帶東西來...」主唱阿璞立刻幽默說：「不是違禁品吧？」拿陳零九6月無辜被連累陷入友人持麻風波的事情開玩笑，全場也大笑。

▲▼八三夭台中演唱會嘉賓，陳零九。（圖／不搖就滾提供）

▲八三夭台中演唱會請到陳零九。（圖／不搖就滾提供）

隨後陳零九奉上生日蛋糕幫八三夭慶生，談到彼此的交情，陳零九說，最早是因為喜愛公仔，先認識鼓手阿電，阿電聽了又虧：「交朋友要謹慎。」陳零九緊接著也獻唱他的新歌〈請你別愛我〉，並向八三夭喊話：「嘉賓的功能就是讓你們下去換衣服，我這首歌沒有很長，你們動作要快！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

八三夭今晚以〈給想要綻放的人〉搭配水火特效震撼開場，配合主題「水啦水啦」，阿璞用舞台上水槍噴灑全場，更是讓氣氛嗨到最高點，看著粉絲在台下大合唱，阿璞看見台下滿滿的粉絲，直呼第一場在台灣的戶外大型演出獻給台中很特別，而吉他手劉逼談到過去的生日趴，印象最深刻是在小巨蛋，雖然很可惜今年沒有租到，但他覺得在台中更爽；唱〈乾啦乾啦〉時，阿璞、劉逼、小橘、霸天走到觀眾席熱唱讓全場嗨翻。

▲▼八三夭台中演唱會。（圖／不搖就滾提供）

▲▼八三夭今晚在台中開唱。（圖／不搖就滾提供）

▲▼八三夭台中演唱會。（圖／不搖就滾提供）

阿璞笑說：「我們昨天來的彩排的時候真的下大雨，本來還想說還能唱嗎？大家要噴我們沒關係，但是不要噴我們的麥克風！」在唱完〈來去夏威夷〉全場一起慶祝生日快樂，八三夭也在舞台上與全場粉絲大合照歡慶生日。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

推薦閱讀

張根碩證實罹甲狀腺癌！「緊急停工動手術」　親吐最新病況：真的很怕

張根碩證實罹甲狀腺癌！「緊急停工動手術」　親吐最新病況：真的很怕

男友私藏10幾個砲友！「帶回家1小時完事」　《星光》女星崩潰驗性病

男友私藏10幾個砲友！「帶回家1小時完事」　《星光》女星崩潰驗性病

陳美鳳68歲身材超狂！出國穿比基尼「解放超亮車頭燈」 千人全看光

陳美鳳68歲身材超狂！出國穿比基尼「解放超亮車頭燈」 千人全看光

百萬陸狗仔「爆了全網皆知的料」！　男星本人早認愛已交往10年

百萬陸狗仔「爆了全網皆知的料」！　男星本人早認愛已交往10年

死侍老婆人設翻車！懷孕諷「不孕女記者小腹凸」害崩潰　4分鐘影片曝

死侍老婆人設翻車！懷孕諷「不孕女記者小腹凸」害崩潰　4分鐘影片曝

《玩很大》突PO模糊照「猜猜誰來了」！他們罕回娘家 千人朝聖讚爆

《玩很大》突PO模糊照「猜猜誰來了」！他們罕回娘家 千人朝聖讚爆

YTR超強小三證實「已離開台灣」！想從頭來過：履歷一片空白　辛苦近況曝

YTR超強小三證實「已離開台灣」！想從頭來過：履歷一片空白　辛苦近況曝

汪小菲夫婦爆「對餐廳店員咆哮」！　奧客行徑挨轟：爆炸巨嬰

汪小菲夫婦爆「對餐廳店員咆哮」！　奧客行徑挨轟：爆炸巨嬰

汪建民肺腺癌4期近況曝光！　吐心聲「2個月前不成人形」

汪建民肺腺癌4期近況曝光！　吐心聲「2個月前不成人形」

小賴「1400萬元新家」絕美內部首曝光！　砸200萬裝潢：感謝邱鋒澤贊助

小賴「1400萬元新家」絕美內部首曝光！　砸200萬裝潢：感謝邱鋒澤贊助

三星開第一槍下架SUGA！　酒駕11天「撤掉代言照」大動作切割

三星開第一槍下架SUGA！　酒駕11天「撤掉代言照」大動作切割

超哥高調曬大疊鈔票「1手握不住」！　遭酸啃爸爸不忍了

超哥高調曬大疊鈔票「1手握不住」！　遭酸啃爸爸不忍了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

張根碩證實罹甲狀腺癌！「緊急停工動手術」　親吐最新病況：真的很怕

男友私藏10幾個砲友！「帶回家1小時完事」　《星光》女星崩潰驗性病

陳美鳳68歲身材超狂！出國穿比基尼「解放超亮車頭燈」 千人全看光

百萬陸狗仔「爆了全網皆知的料」！　男星本人早認愛已交往10年

死侍老婆人設翻車！懷孕諷「不孕女記者小腹凸」害崩潰　4分鐘影片曝

《玩很大》突PO模糊照「猜猜誰來了」！他們罕回娘家 千人朝聖讚爆

YTR超強小三證實「已離開台灣」！想從頭來過：履歷一片空白　辛苦近況曝

汪小菲夫婦爆「對餐廳店員咆哮」！　奧客行徑挨轟：爆炸巨嬰

汪建民肺腺癌4期近況曝光！　吐心聲「2個月前不成人形」

小賴「1400萬元新家」絕美內部首曝光！　砸200萬裝潢：感謝邱鋒澤贊助

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

八三夭, 陳零九

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 終於等到！SJ開唱第二天「狂喊台灣」　許願20週年：前進台北大巨蛋
  2. 粉絲舉牌「我要結婚了」求祝福　金聖圭一看竟傻問：跟我嗎？
  3. 王淨吃平價牛排曝「仰拍＆俯拍差異」　網揪亮點：曹佑寧愛的視角
  4. 韓正妹YTR見台灣街頭「一堆違停」！　反應讓網羞愧：反觀台灣人
  5. 獨家／鬼月不要亂講話！　男歌手曝超驚悚經驗「說錯話當晚出事」
  6. 八三夭開唱...陳零九「突帶東西現身」　阿璞驚問：不是違禁品吧？
  7. 直擊／收3種應援驚喜包！　SHINee Key霸氣加碼彩蛋歌曲：謝謝台灣
  8. 小A辣「穿60kg禮服」代表台灣選美！比賽影片曝光　她喊：骨頭快散掉
  9. 《航海王》薩波聲優70歲搞不倫辭演　接班聲優出爐網狂推：很滿意
  10. 謝金燕演唱會要來了！邱瓈寬曝2024下半年還有「重量級巨星」訪台

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366