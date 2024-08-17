八三夭開唱...陳零九「突帶東西現身」　阿璞驚問：不是違禁品吧？

記者蔡琛儀／台北報導

八三夭每年定番舉辦的生日趴，今年移師台中圓滿劇場舉行，更迎來好友陳零九現身，雙方合唱〈水星逆行〉、〈天黑請閉眼〉，陳零九也開心表示：「藉由生日派對來台中演唱，有帶東西來...」主唱阿璞立刻幽默說：「不是違禁品吧？」拿陳零九6月無辜被連累陷入友人持麻風波的事情開玩笑，全場也大笑。

▲八三夭台中演唱會請到陳零九。（圖／不搖就滾提供）

隨後陳零九奉上生日蛋糕幫八三夭慶生，談到彼此的交情，陳零九說，最早是因為喜愛公仔，先認識鼓手阿電，阿電聽了又虧：「交朋友要謹慎。」陳零九緊接著也獻唱他的新歌〈請你別愛我〉，並向八三夭喊話：「嘉賓的功能就是讓你們下去換衣服，我這首歌沒有很長，你們動作要快！」

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八三夭今晚以〈給想要綻放的人〉搭配水火特效震撼開場，配合主題「水啦水啦」，阿璞用舞台上水槍噴灑全場，更是讓氣氛嗨到最高點，看著粉絲在台下大合唱，阿璞看見台下滿滿的粉絲，直呼第一場在台灣的戶外大型演出獻給台中很特別，而吉他手劉逼談到過去的生日趴，印象最深刻是在小巨蛋，雖然很可惜今年沒有租到，但他覺得在台中更爽；唱〈乾啦乾啦〉時，阿璞、劉逼、小橘、霸天走到觀眾席熱唱讓全場嗨翻。

▲▼八三夭今晚在台中開唱。（圖／不搖就滾提供）

阿璞笑說：「我們昨天來的彩排的時候真的下大雨，本來還想說還能唱嗎？大家要噴我們沒關係，但是不要噴我們的麥克風！」在唱完〈來去夏威夷〉全場一起慶祝生日快樂，八三夭也在舞台上與全場粉絲大合照歡慶生日。