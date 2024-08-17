上週才來台...河北彩伽無預警曬絕美婚紗照！　震撼宣布「9月辦婚禮」

記者蔡琛儀／台北報導

日本人氣AV女優河北彩伽（原藝名河北彩花）擁有甜美樣子及高挑身材，人氣超旺，先前她和Joeman合拍「床戲」，讓不少網友看了羨慕又嫉妒，沒想到今河北彩伽突然曬出唯美「婚紗」照，並宣布將首度來台舉辦「婚禮」個人大型見面會的好消息。

▲河北彩伽人氣頗高。（圖／勁維肯創意提供）

河北彩伽宣布，將於9月29日下午舉行「河北彩伽 Our Wedding 粉絲見面會-台灣站」，活動以「Our Wedding」為主題，粉絲可幻想自己成為河北彩伽的新郎，進行多個遊戲及互動環節，有機會跟女神有各式貼身接觸，更推出限量20名VVIP ，可於當日晚上跟河北共進晚宴，品嘗佳餚之餘，更可近距離跟女神用餐以及專屬談心時刻，享受「老公」視角的沉浸式體驗。

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▲河北彩伽機首度來台舉辦見面會。（圖／勁維肯創意提供）

河北彩伽擁有甜美樣子及高挑身材，在三上悠亞引退後被譽為業界一線女神深受歡迎，她近期積極拓展演藝事業，上禮拜來台出席成人展記者會，還攻上大銀幕，出演首部電影作品，且還是台灣電影，演員陣容包含「樂天女孩」Kira，兩大女神合作相當吸睛。見面會門票於8月24日開賣，詳情請關注Ticket Plus+ 售票平台。