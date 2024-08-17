王陽明、阿滴合體街頭舉牌！　互尬「我老婆很辣」阿滴翻臉：不錄了

記者黃皓瑋／綜合報導

男星王陽明主演的電影《角頭－大橋頭》在昨（16日）上映，吸引影迷到戲院支持。近期他為了宣傳電影，驚喜與網紅阿滴合體，2人在熱鬧的街頭舉牌互尬，最後阿滴自認比不贏直接走人，直呼「不錄了」，逗趣畫面讓大批網友笑翻，4小時內吸引近8萬人按讚。

▲▼阿滴、王陽明街頭舉牌。（圖／翻攝自IG／rayduenglish）

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阿滴今日在IG曬出一系列照片，只見他與王陽明現身街頭，舉牌互相比拚。阿滴與王陽明先是分別高舉寫著「IELTS（雅思）8.5（分）」、「8+9 MDRFKRS」的牌子，之後又陸續換上「I HAVE A SISTER（我有1個妹妹）」、「MY WIFE IS HOT（我老婆很辣）」、「I MAKE YOUTUBE VIDEOS（我製作YouTube影片）」、「I MADE A MOVIE（我拍了1部電影）」等牌子。最後王陽明手舉「8/16角頭上映」，阿滴則是直接擺手走人，並在貼文中直呼「都沒在讓的欸」。

▲▼阿滴、王陽明街頭舉牌。（圖／翻攝自IG／rayduenglish）



貼文一出讓網友紛紛直呼「這局王陽明勝」、「第一次看阿滴失守」、「My wife is hot大贏」、「阿滴emo了」。王陽明也現身留言：「阿滴不教你們的英文髒話，Michael哥（王陽明片中角色）在《角頭－大橋頭》裡教你」。

其實，阿滴與王陽明街頭舉牌的行動，是模仿在IG有700萬粉絲的紐約「舉牌哥」，阿滴先前也曾在街頭舉牌抗議「暴雷的人應該被抓去關」、「我還是覺得寶可夢應該叫神奇寶貝」，之後更遠赴義大利，在當地街頭高舉寫著「我覺得鳳梨披薩不錯吃」的英文牌子，逗笑大批網友。

▼阿滴IG貼文。（翻攝自IG／rayduenglish。如遭刪除請見諒）