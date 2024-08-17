小賴「1400萬元新家」絕美內部首曝光！　砸200萬裝潢：感謝邱鋒澤贊助

記者蔡琛儀／綜合報導

男團「五堅情」成員賴晏駒（小賴），2021年透露砸1400萬元在新莊買下25坪數預售屋，還因此把積蓄都花光，隔3年後終於順利入住，昨（16日）晚他在YouTube頻道首度開箱新家，透露室內坪數18坪，格局為2房1廳2衛，裝潢費花了200萬元，風格則是侘寂混搭北歐風，相當溫馨舒適。

▲小賴開箱新家。（圖／翻攝YouTube／官方頻道小賴）

小賴家坪數不大，但他東西不少，因此收納是最重視的環節之一，鞋櫃內部空間還設計成「旋轉式」，讓鞋子的收納量變多，電視下方也可以完美收納各種電線，不會顯得混亂。

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▲▼小賴新家客廳和衛浴區。（圖／翻攝YouTube／官方頻道小賴）

此外，他原本為了客廳買下70吋電視，但設計師說，因為沙發和電視牆距離太近，擔心他看電視會太壓迫，建議縮小尺寸。小賴笑說，剛好之前在五堅情尾牙時，抽到邱鋒澤的55吋電視，尺寸剛剛好，「所以感謝鋒澤，感謝鋒澤的贊助！」

雖然室內僅有18坪，但還是有兩間衛浴，小賴說，他把客衛打造成「野獸派風」，主臥室的衛浴則是純白色系「純愛教主風」，打趣說：「我希望來我家的人都可以變成一頭野獸，進來（房間）就是純愛教主。」不過小賴並未公開主臥室，讓粉絲相當好奇也期待。