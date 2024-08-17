黃子佼性醜聞風波後首公開露面　張小燕笑容滿臉手舞足蹈

記者葉文正／台北報導

76歲「綜藝教母」張小燕淡出演藝圈多年，原本就鮮少出席活動的她，在受到徒弟黃子佼性醜聞風波牽連後，又更少亮相。今（17）張小燕罕見公開現身，出席「肝病防治學術基金會」30週年活動，她頂著招牌灰藍色俐落短髮，滿臉笑容，還隨著音樂手舞足蹈，心情看起來相當好，一掃先前陰霾。

▲張小燕(左二)看起來相當開心。（圖／讀者提供）

張小燕今天與葉璦菱、高金素梅、王彩樺、李芳雯、苗可麗、張瓊姿、郭子乾等藝人一同出席活動，雖張小燕未接受訪問，但可看出她一掃之前黃子佼事件陰霾，整場活動都掛著笑容。張小燕也跟藝人們話家常，開心合影，對於協會人員要求合照她也答應，配合度很高。

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▲葉璦菱(左起)張小燕與李芳雯。（圖／讀者提供）

黃子佼去（2023）年遭控強制猥褻，案件本在4月3日獲不起訴，但因是偷拍論壇會員，並被發現持有7部未成年性影像，引起社會撻伐，當時許多網友要張小燕「踹共」，並灌爆經紀公司官網，但她始終選擇沉默，引起不少人的抨擊。不過，張小燕和友人訊息時，大嘆自己臉也沒了、心也碎了，更大嘆若早知黃子佼是這樣的人，不會讓孟耿如嫁給他。



黃子佼持有7部未成年性影像，因違反《兒少性剝削防制條例》，本遭判2年緩起訴、支付公庫120萬元、寫下1200字悔過書，但該處分出爐後，引發各界熱議。經台高檢署再議後，將緩起訴撤銷發回，北檢5月改將黃子佼起訴。未料前幾天，再爆其實受害者不只7人，檢察官持續清查扣案性影像，截至7月底止，再查出41名未成年少女遭偷拍，已移送法院併案審理中。