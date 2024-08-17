謝承均霸氣回應酸民「當他放屁就好」！　臉貼臉親陳詩媛挨轟

記者黃皓瑋／綜合報導

「八點檔一哥」謝承均演出過《天道》、《天之嬌女》等多部熱門作品，深受觀眾喜愛。經常透過社群平台分享生活的他，昨（16日）發文霸氣喊話：「酸言酸語當他放屁就好。」引發網友關注。

▲謝承均發聲「酸言酸語當他放屁就好」。（圖／翻攝自Facebook／謝承均Angus Hsieh）

謝承均昨晚有感而發，在社群平台寫下：「過好自己的生活，別人的酸言酸語，就當他放屁就好，在乎愛我們的人就夠了。」貼文一出引發大批網友共鳴，直呼「說得好」、「這個社會永遠不缺酸民」、「多愛自己一點，挺你喔！」，方馨、龍語申、田家達等藝人也紛紛留言表達支持。

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另一方面，謝承均日前與六月（蔡君茹）、田家達等人齊聚，為好友王齊麟奪下奧運金牌慶功，王齊麟則與女友陳詩媛一起出席聚會。事後謝承均也在社群平台曬出合照，只見他一手搭著王齊麟的肩膀，一手握著陳詩媛的手臂，並與女方臉貼著臉，關係似乎相當親密。據《中時新聞網》報導，謝承均對此坦言是不捨陳詩媛近期挨轟，為他打氣、鼓勵。

▲謝承均為王齊麟奪下金牌慶功。（圖／翻攝自Facebook／謝承均Angus Hsieh）

不料3人合照曝光後，卻在網路上引起質疑聲音，有網友直言「憑什麼說這樣對十元（陳詩媛）來說是鼓勵」、「不該對對方另一半動手動腳」、「他（王齊麟）不吃醋不代表謝可以這樣貼人家臉」、「是我我真的當場會爆氣欸，感覺就超噁」不過也有不少網友為謝承均緩頰，表示「他們看起來就是有交情的啊」、「女生本人沒在意，男朋友在旁沒在意，然後網民很在意覺得不行」。

▲謝承均與王齊麟、陳詩媛的合照引起網友議論。（圖／翻攝自Threads）