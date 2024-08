記者田暐瑋/綜合報導

「花邊教主」布蕾克萊芙莉(Blake Lively)向來是媒體寵兒,給人甜姐兒形象的她,近日卻爆出耍大牌爭議。知名女記者凱爾斯蒂弗拉(Kjersti Flaa)多年前訪問布蕾克,開頭先恭喜當時懷孕的布蕾克,沒想到對方卻指著她的肚子回:「congrats on your little bump.(也恭喜你『隆起』了)」讓女記者表情一秒尷尬。

▲萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)和老婆布蕾克萊芙莉(Blake Lively)。(圖/達志影像/美聯社)



[廣告]請繼續往下閱讀...

據《每日郵報》報導,挪威女記者凱爾斯蒂弗拉(Kjersti Flaa)近日公開2016年訪問布蕾克的影片片段,標題寫道「訪問布蕾克讓我想辭職」,當時布蕾克為主演電影《咖啡・愛情》做宣傳,且已經懷孕,肚子明顯隆起,她一開場就先恭喜布蕾克懷孕:「first of all congrats on your little bump.」沒想到對方立刻回:「congrats on your little bump.」並指著她的肚子,意即在酸女記者小腹隆起。

▲女記者控訴布蕾克多年前嘲諷自己。(圖/翻攝自YouTube/Kjersti Flaa)



女記者有些不自在地調整了坐姿,面露尷尬地笑了幾聲,接著試著將焦點轉回電影宣傳上,問:「這部電影在視覺上非常驚人,你們喜歡穿那些衣服嗎?」此時布蕾克眼神始終看向另名女演員說道:「你知道,工作中每個人都想談論衣服,但我想知道他們是否會問男士關於衣服的問題。」被認為是把女記者當空氣並出言諷刺。

▲女記者被酸後表情尷尬。(圖/翻攝自YouTube/Kjersti Flaa)



女記者事隔多年才公開這段影片,坦言花了很長時間才重新建立起自信心,「我感到被貶低和忽視,讓我懷疑我是否還想再做這類採訪。」且因為自己「無法懷孕」,聽到布蕾克的回應非常受傷,「讓我幾乎崩潰了,老實說,這很傷人,因為我顯然沒有懷孕,而且我永遠也無法懷孕,所以對我來說那句話就像一顆子彈,讓我覺得我很失敗。」

▲布蕾克萊芙莉(Blake Lively)懷孕照。(圖/翻攝自IG)