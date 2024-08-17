記者田暐瑋／綜合報導

「花邊教主」布蕾克萊芙莉（Blake Lively）向來是媒體寵兒，給人甜姐兒形象的她，近日卻爆出耍大牌爭議。知名女記者凱爾斯蒂弗拉（Kjersti Flaa）多年前訪問布蕾克，開頭先恭喜當時懷孕的布蕾克，沒想到對方卻指著她的肚子回：「congrats on your little bump.（也恭喜你『隆起』了）」讓女記者表情一秒尷尬。

▲萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）和老婆布蕾克萊芙莉（Blake Lively）。（圖／達志影像／美聯社）



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據《每日郵報》報導，挪威女記者凱爾斯蒂弗拉（Kjersti Flaa）近日公開2016年訪問布蕾克的影片片段，標題寫道「訪問布蕾克讓我想辭職」，當時布蕾克為主演電影《咖啡・愛情》做宣傳，且已經懷孕，肚子明顯隆起，她一開場就先恭喜布蕾克懷孕：「first of all congrats on your little bump.」沒想到對方立刻回：「congrats on your little bump.」並指著她的肚子，意即在酸女記者小腹隆起。

▲女記者控訴布蕾克多年前嘲諷自己。（圖／翻攝自YouTube／Kjersti Flaa）



女記者有些不自在地調整了坐姿，面露尷尬地笑了幾聲，接著試著將焦點轉回電影宣傳上，問：「這部電影在視覺上非常驚人，你們喜歡穿那些衣服嗎？」此時布蕾克眼神始終看向另名女演員說道：「你知道，工作中每個人都想談論衣服，但我想知道他們是否會問男士關於衣服的問題。」被認為是把女記者當空氣並出言諷刺。

▲女記者被酸後表情尷尬。（圖／翻攝自YouTube／Kjersti Flaa）



女記者事隔多年才公開這段影片，坦言花了很長時間才重新建立起自信心，「我感到被貶低和忽視，讓我懷疑我是否還想再做這類採訪。」且因為自己「無法懷孕」，聽到布蕾克的回應非常受傷，「讓我幾乎崩潰了，老實說，這很傷人，因為我顯然沒有懷孕，而且我永遠也無法懷孕，所以對我來說那句話就像一顆子彈，讓我覺得我很失敗。」

▲布蕾克萊芙莉（Blake Lively）懷孕照。（圖／翻攝自IG）