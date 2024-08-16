篠崎泫睡沙發3個月「脊椎歪七扭八」！　曬自拍照曝無奈

記者王靖淳／綜合報導

台日混血女星篠崎泫平時用心經營YouTube頻道，同時也會在社群與粉絲互動、分享日常，今（16）日她就透過Threads發文分享，自己長達三個月的睡沙發生活，同時也附上一張自拍照感嘆：「整個脊椎感覺歪七扭八。」

▲篠崎泫平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

篠崎泫提到，由於一些原因，她已經在沙發上度過了整整三個月的夜晚，同時也坦言，長期的沙發睡眠，讓她的脊椎感覺變得歪七扭八。她打趣表示，這次的經歷讓她對未來的新家有了全新的考量，「未來我的新家沙發一定會以『好睡』為第一優先考量。」展現了她對舒適生活的追求，也透露出她對此次沙發睡眠經歷的深刻感受。

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▲篠崎泫發文透露自己睡了三個月的沙發。（圖／翻攝自Threads／hsyan0625）

透過篠崎泫在文中附上的自拍照可見到，她身穿黑色的短袖上衣，臉部貼近靠枕，頭髮自然垂下，身上還蓋著一條毯子，側躺在沙發上的模樣，顯得非常放鬆且隨性。篠崎泫對鏡頭擺出略顯無奈的表情，她將嘴唇微微嘟起，眼神透露出一絲疲憊。貼文曝光後，除了吸引網友朝聖按讚之外，也有部分的人認同她的想法，紛紛留言表示，「辛苦了」、「有時候沙發比床好睡」。