蕭淑慎老公突「入院動手術」！　曬病床照曝近況

記者王靖淳／綜合報導

女星蕭淑慎的老公日前遭一名女歌手指控性侵，對方已提告妨害性自主，他事後發出5點聲明，強調自己「絕不可能去性侵他人」，目前就交由法律處理，並相信司法會還他清白。昨（15）日他突然在臉書PO出躺在病床上的照片，透露自己即將進行一個手術治療，貼文曝光後，再度受到討論。

▲梁軒安（圖右）平時會在社群分享夫妻日常。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安Eagle-軒爺）

透過梁軒安在臉書秀出三張在醫院病房的照片可見到，他身穿藍白條紋的病號服，身上蓋著淺色的棉被，手腕上還帶著醫院的識別手環，顯示他正在住院中。他一手拿著零食，另一手則放在筆電上，似乎正在使用電腦工作或娛樂，透過照片不難看出，梁軒安雖然身處醫院，但仍保持積極態度，試圖在準備手術治療前繼續處理日常事務。

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▲▼梁軒安突然在臉書PO病床照。（圖／翻攝自Facebook／梁軒安Eagle-軒爺）

此外，梁軒安在文中向所有追求人生目標的人們送上真摯的祝願，同時也表示，無論如何，他都希望大家在追求目標的過程中，能夠「健健康康，平平安安」。緊接著，梁軒安透露，他剛處理完顧客的排程，並交代好助理和同事們的工作事項及報價單，同時也提醒自己要整理好心情好好休息，為迎接隔天的手術治療做好準備。