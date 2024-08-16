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蔡黃汝戲裡遭職場性騷擾！　戲外曝「直男個性」：變態對我沒興趣

記者黃庠棻／台北報導

公視台語台、華視合製《無罪推定》上周首播後引發熱烈關注，收視率開出紅盤。而首兩集也揭曉房仲命案的案發始末，原來黃鐙輝果然是遭人誣陷，蔡黃汝在仔細查證後發現此案疑點重重，警方與檢方更是有多處查證辦案的瑕疵。

▲《無罪推定》。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《無罪推定》首播開紅盤。（圖／公視台語台、華視提供）

最重要的「無罪推定」原則在法庭上更是被法官視若無睹，讓觀眾一片嘩然，留言「法官太不公正了吧」、「法官這啥推論啊」。除了主線劇情，戲中蔡黃汝在律師事務所實習，不斷遭前輩孫綻毛手毛腳的情節，也真實反映了現實生活中許多人面臨的職場困境，網友更氣得大罵「噁男」、「那男的好噁」、「沒品事務所全部都沒品嗎？」

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▲《無罪推定》。（圖／公視台語台、華視提供）

▲蔡黃汝在劇中遭遇職場性騷擾。（圖／公視台語台、華視提供）

劇中，蔡黃汝遭遇職場性騷擾，由於職場身分不對等，身為職場菜鳥的蔡黃汝只能默默閃避，或巧妙地溜走、滑開。談到是否曾有相關經歷，蔡黃汝表示自己性格大剌剌像直男，是變態沒有興趣的類型。鍾承翰則透露，「曾被男生毛手毛腳，但是當時沒有正面回應便直接離開現場。」而他也呼籲若遇到類似的情況，切記不要硬碰硬，一定要尋求第三人的協助。

楊小黎回憶高中上學時，在擁擠的公車上感覺到有人在摸自己的屁股，透露「當下不知所措，索性朝變態的方向踩了一腳，沒想到踩錯人，幸好那人痛的大叫的同時，變態也收手了。」也表示若再遇到這樣的狀況，會義正嚴詞的責罵對方，或大聲說出有人在騷擾自己，好好保護自己。

▲《無罪推定》。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《無罪推定》陳家逵。（圖／公視台語台、華視提供）

陳家逵也分享過去同經紀公司的女星，曾私下被製作人騷擾，天天收工都藉故去她房間找她，當時的經紀人只好長期到拍攝地陪伴她、保護她。若身邊有人有相同遭遇，陳家逵表示會鼓勵「蒐集證據，表態反抗」。而呂雪鳳幼時為了求學寄人籬下，卻慘遭房東兒子騷擾，當時才十歲卻早熟的她說「那時候覺得不對，就說我不上了，所以我只念了一學期的書。」

▲《無罪推定》。（圖／公視台語台、華視提供）

▲《無罪推定》黃鐙輝。（圖／公視台語台、華視提供）

《無罪推定》週日晚間8點將播出第三集，上週已然揭曉黃鐙輝的清白，司改會的大家卯足了全力，欲以正義向司法的不公奮力宣戰，面對國家公權力，蔡黃汝、莊凱勛是否能成功攔截黃鐙輝的死刑執行令呢？16年的平冤之路更讓觀眾引頸期待後續發展，法庭上全台語的激烈辯論與複雜人性的刻劃，更是本劇的一大看點。

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