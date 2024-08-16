記者潘慧中／綜合報導

吳夢夢有「台灣第一女優」的封號，除了已累積多年的拍攝資歷，她前幾年也開始拍攝其他人的A片，「結果砸了350萬拍ㄌ18部，只有一部有回本，回本的原因還很搞笑。」

▲吳夢夢分享唯一回本的作品內容。（圖／翻攝自Threads／monmonwu1.0）



吳夢夢15日在Threads透露，幾年前自認拍攝成果不錯，便試圖複製同樣的商業模式，開始拍攝其他男女優的成人片，未料投入350萬，一共拍攝了18部後，只有一部A片回本。

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▲吳夢夢當年總共投入350萬拍攝其他男女優的成人片。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）



該部A片的女優是有大片刺青的金髮女孩，和其有入珠的男友一起拍攝，「預告裡有幾秒出現入珠屌的特寫鏡頭，購買的大部分觀眾都是對入珠屌好奇的人。」

▲吳夢夢有「台灣第一女優」的封號。（圖／翻攝自Instagram／monmonwu1.0）



然而，隨著該女優的離世，吳夢夢在其家屬請求下協助下架，「唯一一部有回本的作品也跟著她的離開消失。」至於其他部A片的虧本原因，她解釋其一是沒有廣告置入，其二是沒人買。

▲▼吳夢夢回答網友疑惑。（圖／翻攝自Threads、Instagram／monmonwu1.0）



關於一部成人片的開銷，吳夢夢在留言區一一列出，包括女優的片酬為7至8萬元，男優的片酬則為8000元，臨時演員的片酬為每人3000元。製作團隊還需支付腳本費5000元、攝影費18000元、平面拍攝費3000元、妝髮費3000元、燈光費8000元、剪輯費8000元以及後製費用7000元。其他成本還包括封面製作費3000元、翻譯費5000元，以及場地租借費用，視場地不同，價格從8000元至30000元不等。

吳夢夢Threads全文：

我前幾年覺得自己做的還算成功

就想要複製這套商業模式

開始拍其他人的A片

結果砸了350萬拍ㄌ18部

只有一部有回本

回本的原因還很搞笑

女優是個有著金髮 大片刺青ㄉ女孩

和她的男友一起合拍

她男友有入珠

預告裡有幾秒出現入珠屌的特寫鏡頭

購買的大部分觀眾都是對入珠屌好奇的人

後來女優離世了

家屬請我協助下架

導致肉肉傳媒唯一一部有回本的作品也跟著她的離開消失