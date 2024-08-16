地震該不該快開家門？擁蓋房證照尪「解答真相」天心：不是考假的

記者潘慧中／綜合報導

花蓮近海16日在7時35分發生芮氏規模6.3地震，幾乎全台有感搖晃。關於地震發生當下，是否要打開住家大門一事，天心原本以為要開門，但聽完老公解釋後，她才驚覺真相，「金先生的蓋房證照不是考假的。」

▲天心老公解答地震發生時是否該開家門。（圖／翻攝自Instagram／skyheart1111）



天心在Instagram限時動態透露，發生地震時詢問老公是否要趕緊打開家門，她原本認為要開，「留出空間為逃生」；然而，另一半卻持不同看法。

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▲天心原本和老公持不同看法。（圖／翻攝自Instagram／skyheart1111）



天心老公表示地震當下不應該趕緊開門，倘若開了，「建築反而有可能失去支撐力。」一席話讓天心頓時恍然大悟，她不禁佩服地說：「好的，金先生的蓋房證照不是考假的。」

▲天心聽完真相後更佩服老公了。（圖／翻攝自Instagram／skyheart1111）



事實上，建築安全履歷協會創會理事長戴雲發曾建議，地震發生當下不要開家門，而是打開門鎖即可。原因是打開大門多少會降低房屋的支撐力，開門鎖有利於救難人員破門搶救。

至於網友擔心門框變形一事，戴雲發表示若是住在公寓，就算打開家門，樓下大門沒開也無法順利逃出建築物；而且就算門框變形，受困屋內也不會有立即的生命危險。