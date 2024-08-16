直擊／主持人婉轉擋「公司禁問這題」　圭賢超圈粉：沒事可以答！

記者吳睿慈／台北報導

韓流帝王Super Junior成員圭賢16日宣布接下「台灣觀光代言人」身份，他一早出席於記者會上，體驗台灣童年文化，除了擔任一日「柑仔店」店長，交通部觀光署還把大型戳戳樂帶到台上，他不愧是代言人，一連答對3個題目，還獲取起司蛋餅、豆漿、跳跳糖等美食品嚐機會。

▲圭賢與喔熊抱抱。（圖／記者湯興漢攝）



圭賢16日出席交通部觀光署韓國市場台灣觀光代言人記者會，早上10點半與媒體有約，他嘴甜地用中文說：「現場的朋友們大家早安，你們現在收看的是圭賢。」成功逗笑在場記者。他切換韓文表示「能夠成為韓國市場台灣觀光代言人很榮幸，我本人也很喜歡來台灣旅遊，沒想到觀光署慧眼找我代言，所以我就帶著使命感，讓大家知道台灣有多美、好吃的也很好、美麗的地方很多。」

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▼▲圭賢接下韓國市場台灣代言人。（圖／記者湯興漢攝）



他台上體驗「台灣童玩」戳戳樂，一度不習慣要把紙戳破，用盡全力後才拿下中間格子，被問到台灣模式是否為一個蕃薯，連陷阱題都答出來，他舉叉：「還有澎湖縣、金門縣對嗎？」對台灣地理很了解。

▲圭賢發現記者被婉轉擋問題後，他人很好表示「我可以答」。（圖／記者湯興漢攝）



圭賢熱愛酒類，喝遍啤酒、高粱酒、威士忌，觀光署為他準備大禮包，送上小米酒與威士忌，他被訪問時被問到「酒量如何？台灣酒類都喝過嗎？」但主辦方突婉轉交代「由於圭賢有酒類代言，不太方便答」，沒想到，圭賢人超好、眼力很快，馬上回答：「為什麼為什麼，沒事，這可以答！」獲得全場記者掌聲。

圭賢接著回答：「我的酒量，不管跟誰喝，都可以一起喝到很開心的程度，台灣啤酒、高粱酒、威士忌我全都喝過。」被問到推薦專屬的「圭賢美食set」，他思考一下答：「牛肉麵、油條豆漿是一個。」台下有人推薦「威士忌」，他認真回答：「那個不是食物。」逗笑所有人，最終才訂下「起司蛋餅」。