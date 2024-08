Sandy「挺8月大肚」慶生！帥尪送2大禮…蛋糕藏超甜告白：驚喜連連

記者潘慧中/綜合報導

Sandy(吳姍儒)目前懷孕8個多月,忙於事業的同時,她也把握空檔和家人團聚慶祝34歲生日。令她印象深刻的是,15日起床收到老公的禮物後,深夜12點前再度收到另一半的第二個禮物,讓她開心直呼:「可愛小驚喜連連。」

▲Sandy挺8個月孕肚慶生。



照片中,可以看到Sandy在生日當天紮起可愛的丸子頭,身穿白色T恤,搭配奶油色連身褲,完美包覆住8個月大肚,帶有細緻的褶皺和荷葉邊裝飾,更是增添了甜美氣息。

▲Sandy打扮得很甜美。



而腳上所穿的球鞋,正是老公15日一早送給Sandy的生日禮物,她急忙試穿搭配,「孕後期的我已經每天都背著重重的大肚子,實在很少衣褲能搭好看點兒~就儘量吧。」

▲▼Sandy驚喜收到老公的兩個禮物。



不只這樣,在15日即將過完前夕,Sandy老公突然又端出一顆迷你蛋糕,上頭寫著「I love seeing you happy」的字樣,甜蜜告白讓她十分感動,「為了我用心慶生一整天的王先生~。」

▲蛋糕上的告白讓Sandy看了很感動。



除了和老公慶生,Sandy也和其他家人團聚了,「我們一起做了一桌地中海料理…一同坐席的聊聊笑笑更是我最最最深愛的溫暖泉源」,兒子在旁邊東奔西跑,女兒在肚裡「南拳北腿」,讓她感到很幸福,「身為吳姍儒的你們媽媽我,真的,很感謝喔。」

▲吳宗憲幫Sandy慶生。



Sandy IG全文:

These sum up my beautiful 34th birthday.

Family-oriented, perfectly relaxing and pampering.

2024.08.15

我們一起做了一桌地中海料理,配著康普茶開心地享受,

芥蘭貓耳朵麵、香料煎羊排、茄汁花生醬燉雞、

海鮮辣蒟蒻麵、橄欖酸豆煎鱸魚、蛤蜊小卷炒漬蘆筍⋯

好吃又有趣,一起做菜的療癒是無與倫比的好東西,

而一同坐席的聊聊笑笑更是我最最最深愛的溫暖泉源。

感謝給予我時間的家人,我愛你們。

今日壽星穿搭,用有趣的連身褲配早上剛收到王先生的禮物,

孕後期的我已經每天都背著重重的大肚子,

實在很少衣褲能搭好看點兒~就儘量吧

今年共吃到三顆我的專屬蛋糕,

都是同一家品牌用愛特別客製的作品!

每次端著許願吹蠟燭都有種可愛又難以忘懷的幽默感;

是你嗎?啊,是你啊!不太甜,真棒。

整日感受兒女陪伴,一個東奔西跑,一個南拳北腿,

兩位存在感極高的孩子,謝謝你們啊⋯

身為吳姍儒的你們媽媽我,真的,很感謝喔。

為了我用心慶生一整天的王先生呢~

在一天的最後(真的是最後的最後)

突然又端出一顆迷你蛋糕(可愛小驚喜連連)

“I love seeing you happy”

讓我們繼續學習踏實快樂且好好寫答案的人生吧!