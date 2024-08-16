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Sandy「挺8月大肚」慶生！帥尪送2大禮…蛋糕藏超甜告白：驚喜連連

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）目前懷孕8個多月，忙於事業的同時，她也把握空檔和家人團聚慶祝34歲生日。令她印象深刻的是，15日起床收到老公的禮物後，深夜12點前再度收到另一半的第二個禮物，讓她開心直呼：「可愛小驚喜連連。」

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

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▲Sandy挺8個月孕肚慶生。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

照片中，可以看到Sandy在生日當天紮起可愛的丸子頭，身穿白色T恤，搭配奶油色連身褲，完美包覆住8個月大肚，帶有細緻的褶皺和荷葉邊裝飾，更是增添了甜美氣息。

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲Sandy打扮得很甜美。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

而腳上所穿的球鞋，正是老公15日一早送給Sandy的生日禮物，她急忙試穿搭配，「孕後期的我已經每天都背著重重的大肚子，實在很少衣褲能搭好看點兒～就儘量吧。」

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy驚喜收到老公的兩個禮物。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

不只這樣，在15日即將過完前夕，Sandy老公突然又端出一顆迷你蛋糕，上頭寫著「I love seeing you happy」的字樣，甜蜜告白讓她十分感動，「為了我用心慶生一整天的王先生～。」

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲蛋糕上的告白讓Sandy看了很感動。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

除了和老公慶生，Sandy也和其他家人團聚了，「我們一起做了一桌地中海料理…一同坐席的聊聊笑笑更是我最最最深愛的溫暖泉源」，兒子在旁邊東奔西跑，女兒在肚裡「南拳北腿」，讓她感到很幸福，「身為吳姍儒的你們媽媽我，真的，很感謝喔。」

▲▼Sandy。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

▲吳宗憲幫Sandy慶生。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

Sandy IG全文：

#sandywuofficial

These sum up my beautiful 34th birthday.
Family-oriented, perfectly relaxing and pampering.

2024.08.15

我們一起做了一桌地中海料理，配著康普茶開心地享受，
芥蘭貓耳朵麵、香料煎羊排、茄汁花生醬燉雞、
海鮮辣蒟蒻麵、橄欖酸豆煎鱸魚、蛤蜊小卷炒漬蘆筍⋯
好吃又有趣，一起做菜的療癒是無與倫比的好東西，
而一同坐席的聊聊笑笑更是我最最最深愛的溫暖泉源。

感謝給予我時間的家人，我愛你們。

今日壽星穿搭，用有趣的連身褲配早上剛收到王先生的禮物，
孕後期的我已經每天都背著重重的大肚子，
實在很少衣褲能搭好看點兒～就儘量吧

今年共吃到三顆我的專屬蛋糕，
都是同一家品牌用愛特別客製的作品！
每次端著許願吹蠟燭都有種可愛又難以忘懷的幽默感；
是你嗎？啊，是你啊！不太甜，真棒。

整日感受兒女陪伴，一個東奔西跑，一個南拳北腿，
兩位存在感極高的孩子，謝謝你們啊⋯
身為吳姍儒的你們媽媽我，真的，很感謝喔。

為了我用心慶生一整天的王先生呢～
在一天的最後（真的是最後的最後）
突然又端出一顆迷你蛋糕（可愛小驚喜連連）

“I love seeing you happy”

讓我們繼續學習踏實快樂且好好寫答案的人生吧！

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Sandy, 吳姍儒

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