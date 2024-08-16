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斷開歐陽娜娜緋聞！范丞丞爆新戀情「被長髮妹揉臉」親密互動被拍

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星范丞丞是范冰冰胞弟，與歐陽娜娜2021年曾傳秘戀，因身上蝴蝶刺青被揣測為女方而刺，工作室為此發聲明否認。他近日被拍到與友人聚餐，與坐在身旁的女生互動親密，兩人是否戀愛引發揣測。

▲▼范丞丞爆新戀情。（圖／翻攝自微博）

▲范丞丞曾否認秘戀歐陽娜娜，近日被狗仔爆新戀情。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《搜狐娛樂》報導，范丞丞和買超等人聚餐，身邊坐著一位長相甜美的長髮妹，頭戴鴨舌帽，搭配運動外套以及熱褲，性感可愛。席間他貼心為長髮妹整理頭髮，女方繼續吃飯，接著他在與朋友聊天，長髮妹伸手揉起他的臉，還把自己帽子戴在他的頭上，兩人時而有默契對視，而且似乎很習慣親密的互動。

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▲▼范丞丞爆新戀情。（圖／翻攝自微博）

▲范丞丞伸手幫身邊長髮妹整理頭髮。（圖／翻攝自微博）

▲▼范丞丞爆新戀情。（圖／翻攝自微博）

▲長髮妹揉范丞丞的臉。（圖／翻攝自微博）

▲▼范丞丞爆新戀情。（圖／翻攝自微博）

▲范丞丞與長髮妹相視而笑。（圖／翻攝自微博）

▲▼范丞丞爆新戀情。（圖／翻攝自微博）

▲長髮妹身材火辣。（圖／翻攝自微博）

過去范丞丞否認戀情相當果斷。他的工作室曾發聲明澄清與歐陽娜娜的秘戀緋聞，且透過律師點名數個造謠網路帳號，要求撤除惡意揣測的發言，當時聲明表示「范丞丞先生單身，且一向專注事業，望大家多關注藝人作品，響應清朗行動，維護網路環境」。相隔3年他被狗仔拍到與女生互動親密，粉絲驚呼「我要心碎了」、「原來愛豆轉型演員之後最方便的是談戀愛」、「要嘛談戀愛要嘛沒有邊界感動手動腳，選一個吧」。

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