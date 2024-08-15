王思聰孩子媽「突曬婚紗照」！爆收豪宅＋天價扶養費　網酸：想嫁想瘋了

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸選秀《青春有你2》出身的24歲女星黃一鳴，日前暗指自己女兒的生父就是富商王思聰，掀起一陣熱議，同時被質疑是想拿錢，前幾天又爆出王家已經給了母女倆價值2000萬人民幣（約台幣9042萬元）的豪宅，每年還另給扶養費，15日她又突然上傳一段拍婚紗的影片，被微博網友狂酸「想進門想瘋了」。

▲黃一鳴突曬婚紗影片。（圖／翻攝自微博）

日前娛樂博主「芒果撈小萌主」爆料，王思聰私下認了黃一鳴的女兒，給了母女倆一套房子，以及每年300萬人民幣（約台幣1356萬元），房子更被推測要價2000萬人民幣（約台幣9042萬元），但要求要減少直播。不少網友向她求證，黃一鳴在直播時顧左右而言他，最後，還是忍不出脫口表示「你們不都知道了嗎？還有啥好回應的？」

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▲黃一鳴被爆料已經拿到扶養費與豪宅。（圖／翻攝自微博）

15日黃一鳴又曬出了拍攝婚紗照的影片，讓人摸不著頭緒，果然再度引起一陣諷刺聲浪，網友紛紛留言表示「女的罵她，7分嫉妒，3分妒忌」、「不會真讓她嫁到了吧？」、「這種女的太可怕了，當然王某不亂來就不會有這事」、「我覺得她很漂亮，孩子也很可愛」、「想進門想瘋了...」。

點我看婚紗影片