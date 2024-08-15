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老公過世才拍吻戲！　75歲女星出道57年「首親對手演員」心情曝光

記者黃庠棻／台北報導

三立都會台推出人性科幻影集《Q18量子預言》，該劇由鴻海科技集團出品並投資拍攝，周美玲擔任總導演與編劇統籌，跨界結合科技與戲劇，共同探討量子世界的人性。《Q18量子預言》即將在16日播出。

▲▼《Q18量子預言》首映。（圖／記者周宸亘攝）

▲《Q18量子預言》首映。（圖／記者周宸亘攝）

李銘順在戲中是科技博士，而在現實生活卻是科技白癡，平時在家很少碰電腦，有時一用脾氣就來，而且到現在有個習慣，如果談工作這樣重要事情，絕不能要用聊天軟體，直呼「我喜歡直接用電話溝通，比較及時而且不需要等。」

不僅如此，李銘順自己雖然較少碰科技產品，也很少用導航，他寧願迷路，認為可以有經驗值，而現在都用手機付錢，李銘順笑說「我喜歡用現金。」但對小孩學習他卻不反對，家裡不會禁止用3C，只有吃飯不行，因而被天心嘲笑「根本活在自己的世界裡，你要走出來啦！不信終究會被淘汰。」

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▲▼《Q18量子預言》首映。（圖／記者周宸亘攝）

▲《Q18量子預言》首映。（圖／記者周宸亘攝）

而李璇這次飾演高貴的人瑞，她笑說自己不想永生，因為老都會很醜，而這次在劇中李璇和戲精金士傑有場吻戲，導演說是他們兩人論出來的，李璇笑說老爺丁強離開後，反而拍戲都有吻戲，這也是她75歲、從影57年以來的首次吻戲，一次是班鐵翔，另一位就是金士傑，還開自己玩笑說「有不守婦道的感覺！」此外，李璇被問到拍吻戲前有沒有特地跟丁強報備，她則害羞地說「有在心裡偷偷說對不起。」

▲▼《Q18量子預言》首映。（圖／記者周宸亘攝）

▲《Q18量子預言》李璇。（圖／記者周宸亘攝）

《Q18量子預言》共分五個單元，包括「永生」、「永恆之戒」、「撒旦遊樂園」、「腦機腦」，「多重宇宙」。故事開始於兩名量子Al的誕生：黑子（炎亞綸飾）與白子（石知田飾演）。柯博士（李銘順飾）打造出他們，是為了讓這兩個AI陪伴漸凍人兒子一起成長、一起做朋友。

▲▼《Q18量子預言》首映。（圖／記者周宸亘攝）

▲《Q18量子預言》李銘順。（圖／記者周宸亘攝）

在歷經了Q18的五個單元故事之後，黑子白子逐漸學會了人性，並演化出意識與感情。同時，他們也透過連結了量子電腦與人腦，而幫助漸凍症少年擄獲了愛情與友誼。 就在這美好的烏托邦來臨時，柯博士卻認為科技已經失控，他決定親手毁滅掉黑子與白子，並與兒子展開了激烈的衝突。

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