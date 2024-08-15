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首位大巨蛋開唱歌手出爐！周杰倫拔頭籌12月開唱　阿妹接棒唱跨年

周杰倫成大巨蛋首位開唱歌手。（翻攝自周杰倫臉書）

▲周杰倫成大巨蛋首位開唱歌手。（翻攝自周杰倫臉書）

圖文／鏡週刊

台北大巨蛋由哪位歌手搶先開唱，眾說紛紜，本刊今接獲線報，北市府目前規劃是12月由周杰倫打頭陣，而張惠妹則是唱跨年，至於五月天，則在桃園棒球場唱跨年。

大巨蛋由台北市政府以BOT模式交由遠雄集團旗下子公司負責興建與營運，據了解，遠雄曾和藝人透露，此次北市府會讓大巨蛋的「消防逃生演練過關」，但重點在於：現在搖滾區的觀眾人數設定多少人？搖滾區的逃生動線規劃為何？

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阿妹傳出將在大巨蛋跨年演唱。（翻攝自張惠妹臉書）

▲阿妹傳出將在大巨蛋跨年演唱。（翻攝自張惠妹臉書）

會有如此規定，只因一旦搖滾區人數規劃好，未來就不能再變動（增加人數），且目前尚未搞定搖滾區的逃生動線規劃，且一場演唱會將容納4萬人觀看，疏散動線也是一大考驗。

周杰倫對在大巨蛋演出興致勃勃，曾透露已留下8月份檔期，如今延至年底，他依舊相當期待。而日前台北市長蔣萬安及高雄市長陳其邁紛紛點名二姐江蕙在大巨蛋開唱，江蕙雖鬆口動心，但並未確定。現在由與江蕙以「姊弟」相稱的周杰倫成首位演出歌手，也是好事一樁。


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