陳芳語吃東西穿超辣！平口背心「包不住超兇車頭燈」北半球被看光

記者潘慧中／綜合報導

陳芳語儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。還記得她日前剛上傳一系列和朋友們出國散心的照片，10日又在社群網站PO出另一波大啖美食的身影，火辣身材馬上吸引2.2萬人按讚！

▲陳芳語穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



照片中，可以看到陳芳語隨興紮起頭髮，身穿黑色背心，相當映襯她的膚色，平口剪裁包不住豐滿北半球，深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。她下半身搭配牛仔短褲，打扮休閒又不失女人味。

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▲陳芳語享用美食。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



陳芳語忘情地閉上雙眼大啖美食，旁邊還擺了很多飲品，「覺得之前瘋狂減肥的自己不懂的放鬆快樂」，不在乎形象、好好享受生活的一面全被拍了下來。

▲▼陳芳語最近和朋友們出遊散心。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）



事實上，陳芳語以前對於減肥有自己的一套看法，她曾透露：｢我很愛去健身房做TRX，每個禮拜跑個4、5天沒有問題，很喜歡流汗濕透的感覺！」再搭配調整飲食習慣雙管齊下，她當時以過來人的身分提醒歌迷，「減肥最好的方法就是運動，然後健康的飲食，才是根本之道！」

▲陳芳語以前對於減肥有自己的一套看法。（圖／翻攝自Instagram／lekimberleyy）