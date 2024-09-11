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孫耀威親妹承認「綠了老公」！外遇同節目男星：過於天真 揭裸聊真相

記者潘慧中／綜合報導

孫美賢（Miranda）是孫耀威的親妹妹，2023年5月參加《中年好聲音2》，不料近日被爆料已婚的她疑似外遇同節目的55歲來賓鄭梓浩，還被鄭男女友Grace爆料疑似有裸聊。對此，她9日發出9點聲明，坦承「犯了錯誤」，並吐露和老公的婚姻現況。

▲▼孫耀威親妹。（圖／翻攝自Instagram／mirandasuen_dadasun）

▲▼孫美賢承認外遇鄭梓浩。（圖／翻攝自微博、Instagram／mirandasuen_dadasun）

▲▼孫耀威親妹。（圖／翻攝自Instagram／mirandasuen_dadasun）

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孫美賢IG全文：

▲▼孫耀威親妹。（圖／翻攝自Instagram／mirandasuen_dadasun）

▲孫美賢是孫耀威的親妹妹。（圖／翻攝自Instagram／mirandasuen_dadasun）

關於近日媒體的報導，我謹此發表唯一的聲明。

首先，我對於此事件所影響到的每一個人，以及因此事浪費了媒體資源，表達最真誠的歉意。然而，我過去的沉默並非認錯，而是希望待事情冷卻後，能以更理性、成熟的方式處理。

部分報導內容不實或斷章取義，我不希望給造謠者繼續汙衊的機會。作為成年人，應該尊重他人的私隱。報導中的指控多無事實根據，這對我和我的家人造成了嚴重困擾。我已正式向造謠者發出聲明，並保留對侵犯私隱和誹謗行為追究法律責任的權利。

我承認自己犯了錯誤。起初，我與鄭梓浩先生相識於《中年好聲音2》。在見面的第二次，他便主動向我訴說家庭困境，表示是他兒子在外國患上難治的疾病，希望回香港接受治療。

鄭提到前女友Grace Tang小姐多次要求分手，並向我展示了他們之間多段對話截圖而讓我相信他們已分手，只因經濟問題，他很難自立，所以還在同居。此外，鄭亦向我展示了他們之間多段對話截圖，得知Grace小姐拒絕讓他患病的兒子一起同住。作為一位母親，我聽到後對此深感同情。鄭表達了極大的無奈與痛苦，表示決定在元朗租住公寓給其兒子回港居住，以方便在香港和內地接受治療。由於鄭沒有入息證明，我答應為該租約作為擔保人。我當時不在香港，所以由鄭處理。但在簽約時，我才突然獲告知因法律效力問題，被要求將名字加在租約上。出於對他兒子的同情，我答應幫忙，這也成了這場噩夢的開始。

我與鄭的交往時間非常短暫，也有相關通訊記錄可證明。我借出的金錢是為了讓他安頓兒子在香港生活，而非外界所謠傳的包養或其他不實指控。當時我在香港的時間有限，並未意識到情況會演變成這樣。

在這兩個月期間，我在香港的時間不超過兩星期。後來，我才得知鄭與國內某位女士有著長期不倫的關係，這更促使我決定結束與他的聯繫。

鄭更告訴我，他的前女友Grace小姐不斷騷擾他，威脅復合，否則將會有大事發生，甚至以自殺威脅他。2024年2月21日，我已明確表明與鄭結束聯繫及希望他能盡快還錢。無奈其後，鄭立刻失蹤、失聯和逃避。

在元朗公寓租住期間，鄭多次無力支付租金和其他基本生活開支，我出於善意先代支付，並口頭約定他在情況穩定後償還，也有通訊紀錄可以證明這一點。後來，由於鄭失蹤和失聯，以及極不積極處理退租事宜的態度，讓我感到他甚沒有責任感。因此，當時我認為終止這份租約及拿回按金，止蝕是當務之急。所以我幼稚地多次以討好的方式傳訊息給他，希望他能回覆和出現。料不到那些對話竟被人斷章取義以扭曲事實。無奈的是，鄭因退租前失蹤和失聯，未能按時交三月份租金，激怒了業主，最終連我借出的押金也被業主沒收了。

我深信成年人應理性處理感情問題，即使認為不合適走在一起，也可以和平分開，勇敢面對所有對或錯，而不是誣蔑他人、推卸責任。

最後，我澄清以下幾點：

1. 由一開始我已被告知鄭先生和Grace小姐已分開，他們只是有共識的同居暫住，那時鄭先生大部份時間在佛山。
2. 我從沒有包養鄭或要求任何分手費，但承認因為鄭的私人理由，我有借錢給他並為他租住的地方做擔保人。
3. 雖然鄭失聯，但我從未跟Grace小姐聯繫或經任何收數公司追討鄭先生的債務。
4. 我從沒用過任何抖音戶口發放有關向鄭追討債務及擔保人等事宜，相信是有心人故意建立新帳號、發佈言論並即時截圖。所有並不是如Grace小如所說是本人發佈的留言，與本人無關。
5. 我與鄭從沒裸聊，亦沒有傳送過任何不雅照片給他。
6. 我並沒有和鄭去過日本、廣州或佛山。本人也從來沒有坐過高鐵。所以Grace小姐提到的日本不雅事件及坐高鐵去廣州練歌事件，均與本人無關。
7. 我從未有任何外籍上司男友，我的丈夫是公認的好好先生，也沒有外遇。Grace小姐指出本人「有一個拍拖7年的外籍上司男友」和「老公不理本人，在外面鬼混」均是憑空捏造，毫無事實根據的誣衊行為。
8. 我與其他《中年好聲音2》的同學僅是朋友，且每次聚會也非單獨。
9. 在數月前，我已向我的丈夫坦誠，因一時的誤判和過度的同情心，導致不理智的行為。感激我丈夫的理解與包容。我也不斷學習，修補我們的關係，也很感恩我們的婚姻關係也重回正軌。

我承認自己在感情上曾經過於天真，但在這場噩夢結束後，我已深刻反思，並感恩這段經歷終於過去。

對於因此事受到困擾的家人們和關心我的朋友，我在此深表歉意及感謝你們的陪伴讓我從黑暗中走出來。

孫美賢
2024年9月9日

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