山歌天后逝世10週年　龔德揭她霸氣真面目

記者蔡琛儀／台北報導

桃園市政府客家事務局主辦的「2024 桃園客家音樂節」將於10月25日至10月27日，在桃園北區客家會館盛大舉行，活動包含兩大主軸「客家歌唱競賽」與「山歌天后賴碧霞逝世10周年音樂會」。

▲龔德出席「2024 桃園客家音樂節」記者會。（圖／新視紀整合行銷提供）

曾入圍第33屆金曲獎最佳客語歌手獎的創作歌手龔德也以參賽過來的人經驗分享，參加比賽最開心的就是能夠認識其他音樂人、老師們，也有個機會、舞台，可以用自己的音樂讓更多人認識自己。

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龔德在記者會以自彈自唱方式重新演繹賴碧霞的作品〈農家樂〉。龔德表示，之前看過賴碧霞在一個訪談中霸氣表示：「客家山歌、傳統歌謠是比華語流行歌還要好聽、耐聽的音樂。」這種對自己文化的熱情和責任感讓他在看的時候深深被觸動到，「雖然傳統歌謠不是我擅長和常涉略的音樂，但身為客家子弟，依舊非常感謝有老師們的努力讓這些根源的音樂、風格和內容能持續的被聽到。」

客家歌唱競賽總獎金高達 50 萬，報名至9 月27日截止。而賴碧霞紀念音樂會以紀念賴碧霞的創作為核心，邀請眾多團體包含碧霞鄉土客家民謠劇團與謝其國老師、龔德、吉娜罐子、VERA、客家金曲歌王謝宇威、游兆棋、陳瑋儒、兩公婆樂團等表演團體，將現場演繹賴碧霞經典創作歌曲。