王淨爆哭吶喊「我真的已經很努力了」全場噴淚

記者許逸群／台北報導

陰間喜劇電影《鬼才之道》全台票房已破2000萬，有許多看過的觀眾表示：「真的不用擔心恐怖被鬼嚇，因為裡面的每個鬼都有讓人感動的一面。」今再釋出全新幕後花絮，「旺來五人幫」在山路上熱血奔跑著，王淨吶喊「我真的已經很努力了」的畫面也讓大家跟著紅了眼眶。

▲▼《鬼才之道》釋出花絮內容，王淨爆哭的場景讓大家相當不捨。（圖／牽猴子提供）

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花絮中，張榕容暖心擁抱王淨一幕也引起討論，張榕容表示：「在那一場我真的很感動，心裡面的BGM是《灌籃高手》，因為我覺得那就是這群人一起盡全力的時刻，這個很熱血的心情，我看了都很想哭。」兩人雨中相擁的畫面也逼哭許多觀眾。

▲拍攝的當下又冷又溼，對演員與工作人員來說都相當不容易。（圖／牽猴子提供）

片中身為王淨閨蜜的百白憶起拍攝現場直言：「說王淨很幸運的人，都來看看這場戲吧！她聲嘶力竭地跑著，我那時候已經搞不清楚我們是跟著同學在跑，還是跟著王淨在跑，有好幾個瞬間我覺得自己也被那每一個邁開的步伐給震撼了。」

王淨分享，當天從傍晚開始準備，雖然天氣溼冷且跑了一整晚，但內心仍感到溫暖，她說：「我覺得那天不僅是角色，身為王淨也感受到了滿滿的愛。我很感謝在那個時候有這麼多人可以接住我和同學，很替同學高興，她找到了她的家人們。」

瘦瘦也揭幕後暖心趣事：「我在片中的角色是沒有穿鞋子的喔！他只有襪子，即使在裡面加鞋墊，在泥濘的馬路上要追上大家奔跑的速度其實很難，到後來並肩奔跑時，大家會用餘光照料彼此，也會技巧性地慢下腳步等我，非常溫暖。」