李千娜當評審竟然被鮮肉電到　害羞到只看這個部位

記者葉文正／台北報導

《原子少年2》近日邀請同為選秀節目出身的李千娜來擔任流星導師，節目錄製期間，李千娜對於新生代偶像男團的表現感到非常驚喜，更坦言在觀賞表演期間被選手「電到」，無法和帥氣的選手對視太久，對到眼還會有緊張害羞的感覺，直呼：「太心動了！」

▲李千娜擔任《原子2》流星導師。（圖／踢帕娛樂）

為了得到李千娜的青睞，選手們還邀請她上台近距離欣賞他們的舞蹈Battle，讓李千娜心頭小鹿亂撞，說自己很少在台上這麼不知所措，真的害羞到爆炸，還表示選手們顏值太高，眼神帥氣勾人，其實根本沒看到他們跳了什麼舞，都在看臉。舞蹈Battle的最後，她和Battle勝出的選手在台上上演「對視10秒」的橋段，引來台下觀眾尖叫連連，擔任導師的坤達、歐弟看了紛紛表示「怎麼突然換了一個節目？」，有趣的氣氛也緩解了比賽的緊張。

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▲李千娜心頭小鹿亂撞。（圖／踢帕娛樂）

除了令人心動的舞蹈Battle之外，李千娜對於選手們的表現也非常印象深刻，在小行星的舞台表演結束之後，更是直接對小行星提出了邀請：「我年底的演唱會，可以邀請你們來當嘉賓嗎?」李千娜提到，小行星平均年齡低，但可靜可動、可柔可爆發的舞台表現力，搭配他們青春洋溢的舞台氛圍感，讓她不自覺露出「姨母笑」，情不自禁的想幫他們加油打氣，認為小行星的舞台非常具有帶動全場氣氛的感染力，對於小行星的演出給出極高的肯定。

另一位令李千娜印象深刻的選手，則是用李千娜的知名歌曲《不曾回來過》即興演出一段舞蹈的潘永安，認為他是選手中非常具有個人特色的少年，第一次看照片時就馬上記住他了，表演比賽曲時有自信又有爆發力，但即興表演《不曾回來過》時帶來的則是一段截然不同的舞風，展現個人優勢的模樣非常令人欣賞，表示「他就是一個明星的樣子，可以直接出道了，希望未來有機會可以跟他合作。」

和選秀節目頗有淵源的李千娜表示，非常感謝詹哥在《未來少女》和《原子少年2》兩檔選秀節目都邀請她來參加，在《未來少女》除了當導師，還跟女團一起比賽拿下冠軍，表示這次來《原子2》看到他們，也像是在學習，同時也告訴自己永遠不要忘記初衷，「珍惜一路幫助我的人，雖然當年沒拿到最好的名次，但超級星光大道成為了我人生轉捩點。」

作為流星導師，李千娜非常細心的觀察所有選手的演出，對於每個舞台均給出了許多細緻的建議，也對《原子少年2》的選手們稱讚有加，表示在這個網路科技發達，所有舉動都會被放大檢視的時代，這些年輕的孩子們能站上舞台、參加比賽，勇氣可嘉，值得給予最大的掌聲。「青春無敵，非常優秀，要對自己有自信，期待看到你們未來發光發熱。」鼓勵選手之餘，李千娜也拿自己當時參加選秀節目的經驗作為舉例，認為名次沒有那麼重要，只要能把自己的優點做到極致，不斷突破自己，一定能脫穎而出。