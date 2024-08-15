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楊謹華破尺度演性治療師！　老師上課「拿香蕉示範GG」一看害羞了

記者黃庠棻／台北報導

亞洲首部性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》火辣預告與題材引起廣泛討論，今（15）日重磅再發布楊謹華與Ella陳嘉樺角色影片，一個為了成功「買可樂（意指make love）」求神拜佛、一個急著想幫助姐妹床事順利，為了「性福」使出渾身解數。

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》楊謹華飾演性治療師。（圖／壹壹影業提供）

楊謹華與Ella因《今夜一起為愛鼓掌》相識，兩人好感情從戲裡走到戲外，互讚對方好相處，也在殺青後再次合作Ella陳嘉樺歌曲〈別再留下〉MV，好友相聚相見恨晚，雖然是初次合作，但楊謹華大讚「Ella是一個很容易熟的女生，就感覺她好像是已經認識滿久的朋友，在她面前什麼都可以聊。」

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▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》楊謹華跟Ella飾演好友。（圖／壹壹影業提供）

楊謹華在劇中飾演性治療師佳晨，在角色介紹〈整座城市都是她的諮商室〉中，為性愛問題前來諮商的個案，找出解決之道，更為了Ella陳嘉樺飾演的青語跑到公園談心，為好姊妹不遺餘力。為了演出性治療師，楊謹華特別在開拍前與梁秀眉、曾寶瑩2位性治療師對談，吸取經驗，楊謹華透露「2位老師對性都非常侃侃而談，但我本人偏保守，常害羞到說不出話，像是梁秀眉老師在幫我們示範時，曾直接拿出『香蕉』當生殖器來示意。剛開始很不習慣，直到過了2、3個月，我也開始不害羞了，因為跟別人講性這件事情，它是正常的、是健康的。」

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲楊謹華演戲前有跟性治療師上課。（圖／壹壹影業提供）

不僅如此，楊謹華也透露曾寶瑩老師分享個案經歷，聊到激動落淚，那時候才驚覺「性治療師與心理師不只是印象中的『冷靜』形象，他們吸收了很多別人的煩惱，也是需要出口的。」

戲裡由Ella陳嘉樺飾演的青語，因與老公楊祐寧床事不順，找上性治療師諮商，卻發現性治療師竟然是高中時曾看不順眼的楊謹華，讓她差點逃跑。私底下，2人經常大聊養生秘訣與分享美食，個性很相像，Ella大讚楊謹華很真、很單純，她說「我印象深刻曾經有場戲，導演請她數十秒再走進去鏡頭中，沒想到她真的一根、一根折手指在數，真的太可愛了吧！害我被傳染也跟著張開我的手指頭讀秒。」

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》楊謹華跟Ella飾演好友。（圖／壹壹影業提供）

影集《今夜一起為愛鼓掌》由楊謹華、Ella陳嘉樺、楊祐寧、王柏傑主演，謝瓊煖、季芹、林美貞、巫建和、草爺等演技派演員參與演出， 9月1日起每週日晚上9點於MyVideo、愛奇藝國際版、八大戲劇台播出。

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楊謹華, 今夜一起為愛鼓掌

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