快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

記者劉宜庭／綜合報導

曾之喬今（15日）宣布懷孕了！她稍早上傳與丈夫辰亦儒的合照，手上拿著播放超音波照的手機報喜，「我們很感激，很開心，很榮幸，能夠成為爸爸媽媽。」

▲嫁辰亦儒4年，曾之喬懷孕了！（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）

曾之喬和辰亦儒交往、結婚至今14年，但互動一直很低調，加上男方長期在大陸工作，夫妻倆分隔兩地，鮮少公開放閃。如今，小倆口終於迎來好消息，她肚中懷上愛的結晶，平時經常分享生活點滴的她，這次卻不太確定該說些什麼，「因為感受太深刻了，滿滿的體會也太多了。」

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不過，曾之喬也預告，未來若有合適機會，將再與眾人分享一些難忘的過程。關於這次曬出的超音波照，她說：「也好像不知道該挑哪張寶寶的照片，都很可愛啊，而且幾乎都是黑白的，說實在話每張也都蠻像的。」最後決定「就選了一張我覺得非常可愛的小腳吧」。

▲辰亦儒和曾之喬即將迎來新家庭成員。（圖／翻攝自曾之喬IG）



對於外界長期以來的支持與關注，曾之喬也感性表示：「真心感謝所有祝福我們的人。謝謝所有關心我們，為我們開心的人。謝謝所有的愛和支持。」

【曾之喬全文】

我們很感激，很開心，很榮幸，能夠成為爸爸媽媽。

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平時熱愛分享的我，這次好像不確定該講些什麼，因為感受太深刻了，滿滿的體會也太多了。

（未來若有合適的機會，再跟大家分享一些難忘的過程）

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也好像不知道該挑哪張寶寶的照片，都很可愛啊，而且幾乎都是黑白的，說實在話每張也都蠻像的。

（就選了一張我覺得非常可愛的小腳吧）

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真心感謝所有祝福我們的人。

謝謝所有關心我們，為我們開心的人。

謝謝所有的愛和支持。

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#謝謝大家

#謝謝緣份