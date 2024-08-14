安以軒遭指絕情！富尪入獄「一次都不探視」法界爆：回台灣超開心

▲6年前本刊曾拍到安以軒（左二），如今則有國際消息傳出，她一次都沒去探望身陷牢獄之災的老公陳榮煉。右起為連勝文、蔡依珊。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

中國大陸當局抓了安以軒老公、澳門德晉集團負責人陳榮煉，他涉嫌非法賭博等罪，正受牢獄之刑；本刊接獲多方情報，安以軒被指絕情，一次都沒前往探視，還不時出入遊憩場所玩樂；但也有說法，她如此才能完整切割、保住未來演藝事業，總之大難臨頭，鴛鴦各自分飛。

上述消息自法界輾轉傳到台灣，至於安以軒則是另有爆料「在敦南御所」「跟楊謹華、鄭元暢唱歌」「看起來超級開心」，跟陳榮煉的狀況可說是天差地遠；安以軒早已從澳門回到台灣，丈夫有難，妻子依然維持原本生活，個人行程滿滿，體力相當過人。

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▲港媒曾以頭條報導，安以軒老公陳榮煉遭判14年。（圖／翻攝自香港01）

公開平台上擁有2千多萬粉絲的安以軒，微博幾乎已經清空，雖然粉絲不離不棄、不時放上以前照片並留言「想妳了，也想妳的兩個小寶貝。」陳榮煉入獄服刑，她對外唯一僅說：「謝謝關心。」只能低調再低調。

▲2017年時，本刊曾經拍到安以軒（左）的慶生行程，當時不見老公陳榮煉的蹤影，她仍舊玩得相當開心。（圖／鏡週刊提供）

回顧結婚當時，安以軒寫：「1230天前，你用了任意門突然闖入我的世界，而我認真的用了810天去認識你。沒想到就這樣被你收服了，好吧～就陪你～吃到老、玩到老…永遠不會老的小叮噹先生，未來的日子裡請好好愛護你的陳太太。」現則看來令人不勝唏噓。

▲安以軒（中）的好友都避談安以軒，深怕洩露她私下的近況與心境。左為夏于喬、右為劉品言。（圖／翻攝自安以軒IG）





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